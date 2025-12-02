Calciatori del Nizza attaccati da un gruppo di ultras. Picchiati e insultati per la sconfitta

L’agguato dei tifosi ai giocatori del Nizza

Nella giornata di domenica si è verificato un altro brutto episodio nel mondo del calcio che coinvolge un club e i suoi tifosi, per fortuna questa volta ad essere al centro non è l’Italia ma la Francia, altro paese dove la presenza degli ultras è molto importante e radicata nella cultura sportiva. In maniera simile a quello che che è successo al pullman del Chieti Calcio, il mezzo del Nizza è stato circondato da un gruppo di 400 tifosi al suo rientro al centro sportivo dopo la trasferta, gli ultras hanno atteso che la squadra scendesse dal pullman per poi aggredirla.

I calciatori del Nizza sono inizialmente stati presi ad insulti di ogni tipo, anche a sfondo razziale, e successivamente sono anche stati picchiati e colpiti da sputi da quelli che dovrebbero essere i loro tifosi, il motivo di questo assalto sarebbe l’ennesima sconfitta della stagione, un 3-1 in casa del Lorient. La classifica non è di certo positiva ma neanche tanto negativa da poter in qualsiasi modo rendere comprensibile il malumore dei tifosi visto che la squadra rossonera viaggia a metà classifica e in questo momento è al decimo posto, mentre in Europa League occupa l’ultimo.

La risposta del Nizza e dei giocatori più colpiti, Boga e Moffi

Tra i giocatori del Nizza più colpiti dal gruppo di tifo organizzato ci sono l’ex Sassuolo e Atalanta Jeremie Boga e l’attaccante Teren Moffi che sono stati la principale vittima degli insulti razzisti oltre a ricevere diversi calci e colpi nelle parti basse, motivo per cui hanno deciso sporgere denuncia. Il nigeriano e l’ivoriano poi hanno deciso di non presentarsi agli allenamenti odierni e non lo faranno neanche nei prossimi giorni visto che per le percosse ricevute hanno deciso di prendersi 5 giorni di prognosi, anche per la paura di un nuovo assalto da parte degli ultras.

La società ha immediatamente condannato l’accaduto con un comunicato ufficiale nel quale racconta nei dettagli l’accaduto e denuncia il raid dei tifosi, definendolo come un episodio inaccettabile, la dirigenza si rende poi disponibile per tutti i suoi membri nel fornire il massimo supporto. Una situazione di questo tipo può avere effetti devastanti per la società, e a raccontarcelo è lo Sporting Lisbona che nel 2018 aveva subito un simile attacco da parte dei tifosi per la mancata qualificazione in Champions League che aveva portato diversi tesserati, tra cui Rafa Leao, a svincolarsi gratuitamente dal club.