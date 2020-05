Ligue 1, nuova stagione inizia 23 agosto/ Polemica sullo stop, Aulas: “Scelta idiota”

Pubblicità

Al contrario di quanto è accaduto in Germania (e presto dovrebbe accadere in Spagna e Italia), il Francia il calcio ha deciso di fermarsi definitivamente: è dello scorso 30 aprile la decisione del governo prima e della federazione poi di fermare il campionato della Ligue 1 e di fatto le alte sfere del calcio già sono al lavoro per fissare quella che sarà la prossima stagione della prima serie nazionale. Come ci ha riportato l’Equipe solo ieri, ecco che il consiglio di amministrazione della LFP ha fissato già l’inizio dei campionati per la prossima stagione 2020-21: Ligue 1 e Ligue 2 dunque cominceranno rispettivamente il 23 e 22 agosto. Ovviamente questo è però solo in calendario provvisorio: la Lega francese infatti dovrà attendere che la UEFA fissi prima il programma per concludere le competizioni europee della precedente stagione, visto che ad ora la conclusione di Champions ed Europa League per il 2019-20 è decisa per il mese di agosto. Ad ora dunque la Ligue 1 conserva la vecchia pianificazione, pre coronavirus, ma è molto probabile che arriveranno presto grandi novità.

POLEMICA CONTRO LO STOP, AULAS: “SCELTA IDIOTA”

E mentre dunque la federazione prepara la stagione 2020-21 il cui via dunque per ora per la Ligue 1 è fissato per il 23 agosto 2020, pure non si placano le polemiche intorno allo stop al campionato, deciso per la pandemia da coronavirus. A fare ancora una volta da portavoce delle proteste è il presidente del Lione Jean Michel Aulas, che sulle colonne dell’Equipe, definisce “idiota” la scelta del calcio francese di fermarsi. Lo spunto per il suo duro interviene è dato dal calcio spagnolo, che ieri ha annunciato che la Liga ritornerà in campo ai primi di giugno: “Paradossale che un Paese più colpito dal Covid-19 come la Spagna abbia trovato risposte per ripartire mentre la Francia no. I nostri leader hanno partecipato all’assemblea delle Federazioni e invece hanno trovato risposte diverse: siamo davvero degli idioti”. Aulas, tra i primi danneggiati dello stop alla Ligue 1 (il suo Lione ha perso l’accesso alle Coppe UEFA per l’anno prossimo) poi continua: “La Uefa aveva chiesto pazienza, è arrivata persino a rilasciare un protocollo sanitario che però la Francia non ha nemmeno guardato. Questo è uno scandalo assoluto“.



