Liguori “Italia è già in guerra, governo lo dica”/ “Noi compartecipi, cobelligeranti”

Secondo il noto giornalista di TgCom24, Paolo Liguori, l’Italia è già in guerra, riferendosi ovviamente al conflitto fra Ucraina e Russia. Ospite in collegamento ieri sera con il programma di Rete 4, Stasera Italia, classico talk show di attualità e politica condotto da Barbara Palombelli, il noto giornalista ha puntato il dito nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esortando poi il governo italiano a parlare chiaro ai propri cittadini: “Tutte le volte – afferma Liguori in diretta televisiva sul quarto canale – che si dice che bisogna trovare una soluzione da una parte che non è quella dell’aggressore, che lo ripeto è Putin, ma quella di Biden si rinfocolano motivi per la guerra”.

Quindi il giornalista di lunga data aggiunge: “Non penso più che sia un errore. Non ne faccio – aggiunge – una questione di schieramenti politici, ma di interessi europei e anche nazionali. È ora di parlare della nostra guerra, perché nessuno ce l’ha detto”. Secondo Liguori il governo “ha dimenticato di comunicare agli italiani che siamo in guerra. Non dobbiamo aspettare quello mondiale siamo già in guerra perché nei fatti siamo compartecipi, cobelligeranti con le armi, siamo coinvolti per le questioni economiche”.

LIGUORI: “QUESTA NON E’ LA GUERRA DELLA NATO”

Il motivo di tali affermazioni va ritrovato nel fatto che l’Italia ha inviato appunto armi all’Ucraina. Poi Paolo Liguori specifica: “È una guerra che sta facendo male all’Europa e ai singoli paesi come l’Italia”. Il giornalista ha infine concluso spiegando che la narrazione del conflitto: “Secondo la quale questa sarebbe una guerra degli altri è errata. La Nato dichiara guerra anche per noi e in quanto alleati dovremmo dire la nostra. Questo atteggiamento, soprattutto per i toni, rappresentato da Usa e Inghilterra convince molti altri Paesi a schierarsi dall’altra parte. È il caso della Cina, ma anche dell’India. Scordiamoci che, con questi toni, restino neutrali”.

"È ora di parlare della nostra guerra perchè nei fatti siamo già in guerra" Per @paolotgcom occorre dirlo esplicitamente













