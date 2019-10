Liguria, allerta meteo arancione e gialla/ Maltempo e scuole chiuse in molti comuni

Una notte di di disagi e maltempo quella appena passata in Liguria. Fra lunedì 14 e martedì 15, piogge e temporali hanno creato non poche difficoltà, in particolare nel capoluogo Genova e dintorni. Del resto la protezione civile aveva diramato un’allerta arancione a causa proprio del forte rischio idrologico, e le previsione sono state confermate. La situazione più critica, come riferito dai colleghi di Genovatoday, si è verificato in particolare nel ponente genovese nonché nella provincia, con numerosi interventi dei vigili del fuoco a causa di altrettanti allagamenti sparsi per la città. L’allerta arancione è stata emanata per tutta la regione (ad eccezione del ponente, dove comunque è gialla), fino alle ore 15:00 di oggi, martedì 15 ottobre, poi si trasformerà in gialla e perdurerà fino alle ore 18:00 di questa sera.

ALLERTA METEO ARANCIONE E GIALLA LIGURIA: DISAGI ANCHE PER TRENI E AUTOSTRADE

Ieri sono state numerose le scuole rimaste chiuse a causa del maltempo, come da ordinanza dei vari sindaci, mentre per quest’oggi la decisione è arrivata solamente alle ore 6:00 di mattina, per poi raggiungere i cittadini attorno alle 7:00, quando molti erano già in strada. Ripercussioni anche per il traffico ferroviario, precisamente fra Genova Voltri e Cogoleto (sulla linea Genova-Ventimiglia), con la sospensione delle tratte dalle ore 5:00, a causa dei danni dovuti al maltempo. L’interruzione è durata comunque poco più di un’ora, visto che alle ore 6:10 il traffico è ripreso, anche se su un solo binario e con degli importanti ritardi, fino ad 80 minuti, con completa riprogrammazione delle varie tratte. Sono stati inoltre istituti dei bus sostitutivi fra Savona e Genova per cercare di ridurre al minimo il disagio per lavoratori e studenti. Sulle autostrade, invece, è stata chiusa per allagamenti l’uscita Genova Pegli (A10), e si segnalano allagamenti anche nel tratto che va da Genova Aeroporto e Genova Pra’. Disagi anche sull’A26, anche in questo caso, per allagamenti, all’altezza del bivio con l’A10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA