Liguria, allerta meteo gialla/ Crolla ponte a Serra Riccò: numerosi allagamenti

Allerta meteo in Liguria con numerosi interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore, a causa di frane e allagamenti. Come riferisce l’edizione online del canale tv locale, Tele Nord, nella zona di Lorsica e Neirone si sono verificate due frane che non hanno fortunatamente provocato danni alle cose ne tanto meno feriti. Una frana anche in via Trensasco, nel quartiere di San Gottardo, e disagi anche sulla rete ferroviaria, soprattutto sulla linea fra Savona e Genova, nel tratto che va da Voltri a Cogoleto, con i convogli che hanno subito ritardi di circa 20 minuti. Un albero di grandi dimensioni è invece caduto a Bargagli, in zona La Presa: l’arbusto non ha colpito alcun’automobile ma finendo di traverso sulla carreggiata ha bloccato entrambi i sensi di marcia della strada statale 45. La circolazione si è interrotta, ma in mattinata è stata ripristinata in entrambi i sensi. Danni anche a Serra Riccò, dove è caduto il ponte di cemento che attraversa il torrente Secca.

LIGURIA, ALLERTA METEO: ATTESO NUOVO BOLLETTINO

Anche in questo caso non si sono verificati dei feriti, ma il crollo rischia di isolare una decina di famiglie che vivono nella zona. Da segnalare anche degli alberi che sono caduti in via Sorgenti Solfuree a Pra, nonché numerosi allagamenti nella zona. Secondo quanto fatto sapere dalla protezione civile, l’allerta, di colore giallo, durerà fino alle ore 23:59 di oggi, sabato 19 ottobre, ma non sono da escludere delle proroghe, visto che gli addetti ai lavori stanno tenendo monitorata con continuità la situazione: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore anche perché domani, domenica 20 ottobre, sono previsti ulteriori peggioramenti. Da segnalare anche allagamenti nei sottopassi della Valpolcevera e nel ponente, e le situazioni più critiche sono quelle sotto il ponte Barbieri, dove un uomo a bordo di un furgone è rimasto bloccato, e si è reso necessario l’intervento dei vigili urbani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA