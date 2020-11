Liina Aunola/ Sulla fune conquista tutti, anche la vittoria a Tu si que vales 2020?

Liina Aunola, chi è? L’acrobata di 41 anni in finale a Tu si Que Vales 2020

Liina Aunola non ha bisogno di presentazioni soprattutto per tutti coloro che in questi mesi hanno seguito l’edizione dei record di Tu si Que Vales 2020 e avuto modo di vederla librarsi in cielo appesa alle sue corde. L’acrobata di 41 anni non solo ha conquistato i giudici e il pubblico del talent show di Canale5 ma ha conquistato un posto nella finalissima del programma che andrà in onda proprio questa sera. La vittoria sarà sua? Siamo sicuri che la sua disciplina sia molto difficile e complicata e che sia utile a regalare adrenalina e spettacolo al pubblico ma questo potrebbe non aiutarla a scalare la finalissima arrivando sul podio o, comunque, al primo posto del programma. Aggrappata alla sua fune, Lina Aunola ha conquistato la standing ovation dei giudici che sono rimasti a bocca aperta per la sua esibizione precisa e veloce e lo stesso è successo anche al pubblico capitanato da Sabrina Ferilli che alla fine ha assegnato all’acrobata il 100% dei voti. A quel punto Maria de Filippi e i suoi non hanno potuto far altro che assecondare il volere del pubblico raggiungendo l’artista al centro del palco e regalandole l’accesso alla finale.

Liina Aunola conosciuta in tutto il mondo

I complimenti non sono mancati in studio anche da parte di Martin Castrogiovanni davvero colpito dai suoi volteggi, ma chi è Liina Aunola e da dove viene? L’artista circense si è presentata sul palco di Tu si Que Vales dopo essersi esibita in diversi Paesi del mondo partendo dalla Finlandia. Le sue straordinarie abilità, ancora più sconvolgenti per via della sua età, Liina ha 41 anni, sono state applaudite anche in Svezia, Paesi Bassi, Giappone e Inghilterra, dopo la laurea alla Turku University of Applied Sciences. Le sue abilità sono state promosse addirittura 12 anni fa quando è stata eletta Entertainment Artist of the Year dalla Performing Artists Association. Cosa ne sarà di lei questa sera nella finalissima del programma?



