Lil Jolie asfalta Mida sui social dopo Amici 23: “Inetto”/ Scoppia la polemica sul web: “Bagno di umiltà”

Mida nel mirino delle critiche degli ex compagni di Amici 23: Lil Jolie scatenata!

Mida sempre più protagonista ad Amici 23, e non solo per il suo percorso artistico. Il cantante ha sollevato critiche e sospetti in merito ad alcuni atteggiamenti avuti nei confronti di Gaia De Martino, ballerina con la quale ha avuto una storia durante il percorso nel talent. La loro storia si è interrotta proprio per volontà di Mida che, tuttavia, ha attirato su di sé critiche e sospetti quando ha ammesso, alla fine del quinto serale, che era deciso a prendere il posto di Gaia all’eliminazione, salvandola.

Parole alle quali molti compagni di Amici non hanno creduto, in primis Petit. Ma è proprio per il suo atteggiamento contraddittorio, secondo molti, che Mida si è assicurato le critiche di altri compagni di avventura, come Lil Jolie e Nicholas Borgogni.

Lil Jolie, il nuovo attacco a Mida arriva sui social dopo Amici 23

Così, quando nel corso del daytime del 30 aprile Maria De Filippi ha convocato tutti gli eliminati del serale di Amici 2024 per commentare le esibizioni dei compagni rimasti in gara, Lil Jolie e Nicholas hanno criticato anche l’atteggiamento di Mida. La cantante, in particolare, dopo aver mosso le sue perplessità sull’ex compagno nello studio di Amici 23, ha proseguito sui social.

Le critiche di Lil verso Mida hanno spaccato il web. Se molti si sono schierati con il cantante, arrivando anche ad insultare Jolie, altri l’hanno totalmente appoggiata. C’è infatti chi ha scritto: “Tutti che parlano di bagno di umiltà e idolatrano uno che si crede Dio sceso in terra, ma quanti anni avete? Fate un favore a voi stessi e crescete, che Mida non vi paga le bollette”. Un tweet che ha poi trovato la replica di Lil Jolie, di fatto una stoccata finale a Mida: “La verità è la più grande crudeltà che si possa infliggere ad un inetto“, le parole della cantante.

