Lil Jolie attacco di panico ad Amici 2024/ “Non respiro più”: Maria De Filippi interviene…

Panico di Lil Jolie ad Amici 2024: Maria De Filippi preoccupata

Ballottaggio particolarmente teso nel serale di Amici 2024 per Lil Jolie, che si è sentita male al termine della sua esibizione. La giovane cantante ha terminato “Lost on you” di Lp in evidente affanno. Lo ha notato subito Maria De Filippi, che infatti le ha chiesto se fosse tutto ok. Lil Jolie, però, non le ha risposto, in preda a respiri molto affannosi.

«Non respiro più», l’unica cosa che riesce a dire Lil Jolie alla conduttrice, preoccupata per la sua reazione. «Lo so, lo vedo. Vuoi fare un giro fuori? Te l’ho chiesto anche prima», ha domandato Maria De Filippi, che ha poi chiesto alla giovane cantante di sedersi un attimo e di bere un po’ d’acqua per tranquillizzarsi.

Maria De Filippi tranquillizza Lil Jolie: “Non succede nulla…”

«Non sta succedendo niente, beviamo un po’ d’acqua, con molta calma», ha aggiunto Maria De Filippi a Lil Jolie, che dal canto suo ha provato a rassicurarla con un sorriso abbozzato. La cantante, che più volte si è fatta prendere dall’emozione durante la puntata, è stata colta dall’agitazione, tanto da far intervenire la conduttrice in suo soccorso. Ma ha potuto contare anche su Anna Pettinelli, che si è avvicinata per sostenerla. La scena, comunque, si è interrotta così, perché ad Amici 2024 è scattata la pubblicità.

Al rientro si è ripartiti dall’esibizione di Kumo. In casetta poi le due tornano su quanto accaduto: «Ti parlavo perché respiravi in modo affannoso», la spiegazione di Maria De Filippi. «Ti ringrazio, sono una persona difficile. Poche persone mi sanno gestire e tu sei una di quelle». Ma la conduttrice non è d’accordo con Lil Jolie: «Mi sa di no, perché non sono riuscita in certe cose».











