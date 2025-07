Quest’anno l’abbiamo vista sul palco di Sanremo Giovani in coppia con Vale LP: Lei si chiama Lil Jolie ed è originaria di Calvi Risorta, comune in provincia di Caserta, dove è nata nel 2000. Il suo vero nome è Angela Ciancio, ma lei ha scelto di chiamarsi appunto Lil Jolie: un omaggio ad Angelina Jolie, suo idolo. La giovane cantante, appassionata di musica fin da bambina grazie al nonno che le regalò una chitarra quando fece cinque anni, ha debuttato artisticamente nel 2018 pubblicando alcuni suoi brani su Sound Cloud, proprio come ha fatto anche la collega Vale LP. Il suo primo singolo ufficiale è arrivato nel 2019, “Farsi male”. Ingaggiata dall’etichetta Sugar Music, ha cominciato a pubblicare sempre più frequentemente i suoi singoli, fino ad arrivare a collaborare con la prestigiosa casa discografica Warner Music Italy.

Vale LP, chi è: gli esordi nella musica e l'avventura di X Factor/ Poi Sanremo Giovani

Lil Jolie a Sanremo Giovani: in coppia con Vale LP fino al palco dell’Ariston

Nel 2023 Lil Jolie ha deciso di dare una svolta alla sua carriera partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Arrivata alla fase serale, è stata eliminata nel corso della quinta puntata, ottenendo però ottimi risultati in termini di ascolti, tanto che nel 2024 ha collaborato anche con Madame, ma anche con Vale LP. Proprio con quest’ultima si è iscritta a Sanremo Giovani, con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, arrivato fino alla fase finale. Lil Jolie è salita così sul palco di Sanremo all’Ariston insieme all’amica e collega, venendo eliminata in semifinale, nel corso della seconda serata della kermesse.

Giorgia commuove i social: dolce dedica di compleanno per il compagno Emanuel Lo/ “Voliamo insieme”

Lil Jolie, insieme all’amica Vale LP, ha girato anche l’America e il Canada per il tour di Sanremo Giovani. Le due si conoscono fin dall’infanzia: entrambe sono infatti cresciuta nella provincia di Caserta e da piccole giocavano insieme sognando un giorno di far musica. Un desiderio realizzato solamente in età adulta.