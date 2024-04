Lil Jolie compie gli anni ad Amici 2024/ Vale LP di X Factor e i rumors sul loro rapporto ‘speciale’

Amici 2024: Lil Jolie festeggia il compleanno al talent show

Lil Jolie compie 24 anni nell’attesa generale per la terza puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi e, intanto, fa rumore su di lei via social un messaggio di Vale LP. Nel daytime Lil Jolie é protagonista di un party di compleanno organizzato dalla produzione del talent show di Maria De Filippi per lei. Occasione, il party, in cui non mancano sorprese per Lil Jolie e che accendono l’attenzione social degli utenti del web sul legame top secret che legherebbe la festeggiata a Vale LP, che in questi giorni scrive una dedica online online.

“Sono tanto contenta di festeggiare questo compleanno qui ad Amici– fa sapere dal suo canto Lil Jolie in un commosso discorso al party di compleanno celebratosi tra le mura del talent show- é l’obiettivo che mi ero preposta… vi voglio bene”.

Lil Jolie ha maturato una grande aspettativa negli anni rispetto alla possibilità di entrare a fare parte del percorso di studio del canto ad Amici 2024. Seppur certa che la lontananza da casa l’avrebbe messa a dura prova e in forte competizione con se stessa e i suoi limiti.

Tra le mura di Amici 2024 non si fanno poi di certo desiderare per Lil i messaggi di auguri dei cari, come la sorella e la madre. Ma ecco che intanto via social gli i fan del talent si interrogano su che ne sia stato di Vale LP. Si tratta dell’amica ex concorrente ad X Factor Italia di Lil Jolie che, in una intervista concessa a mezzo stampa, ammette di avere un rapporto speciale con la cantautrice campana in corsa ad Amici 2024. Tra le dichiarazioni, in particolare, Vale LP ammette di aver avviato una convivenza sotto lo stesso tetto di Lil Jolie come ripreso sul portale online Webboh, seppur non confermando il gossip su una possibile lovestory avviata con la concorrenti di Amici 2024.

Il rapporto ‘speciale’ tra Lil Jolie e Vale LP di X Factor: si accende il gossip ad Amici 2024

E tra gli utenti malevoli c’é chi attacca la festeggiata accusandola di essere favorita nella corsa ad Amici 2024 dall’influenza social del messaggio di sostegno di Vale LP nel quale esorta ad aumentare gli ascolti in streaming del nuovo singolo della Jolie, “Attimo”, su Spotify Italia: “Spingere attimo é la regola”.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, Valentina replica così alle insinuazioni sui rapporti con la concorrente di Amici Lil Jolie: “Lei fa sicuramente parte della mia vita in un modo molto potente: viviamo insieme, facciamo musica insieme, siamo tanto amiche. E’ una delle persone più importanti della mia vita, ma non stiamo insieme se è questo che vuole sapere la gente”.

