Lil Jolie con “Regole” a Battiti Live/ Definita la “Billie Eilish italiana”

Chi è Lil Jolie?

Lil Jolie è una delle cantanti emergenti nel panorama italiano che vedremo a Battiti Live. Ragazza proveniente direttamente dalla Campania e subito apprezzata dai più giovani viene etichettata da molti come la Billie Eilish italiana, in realtà lei risulta molto lontana dalla cantante britannica, grazie alle note dei suoi pezzi che presentano un timbro molto più movimentato. Il suo primo singolo viene pubblicato nel 2019 con il titolo “Farsi male” e ne garantisce l’ingresso nella Warner Music. La sua carriera sembra particolarmente in ascesa, con il rilascio di altri singoli come “Diamanti” o “Panico”.

Gaia Macula è la fidanzata di Ariete?/ La cantante chiarisce: "Sono impegnata ma..."

In uscita il nuovo singolo in collaborazione con Carl Brave dal titolo “Regole”, che segna l’ingresso nella fetta importante della musica italiana. La sua particolarità si deve al fatto che non apprezza, ne ha mai deciso di partecipare a qualche talent, probabilmente seguendo quella linea di pensiero apprezzata da molti suoi colleghi che amano la libera espressione e disdegnano i normali canoni della società. Impara a suonare la chitarra da autodidatta iniziando alla tenera età di 7 anni e crescendo ascoltando i brani di band del calibro dei Guns ‘N Roses o i Pink Floyd.

Fred De Palma a Battiti Live con "Ti raggiungerò"/ È fidanzato con Anitta?

Lil Jolie, la sua vita privata

La vita privata di Lil Jolie non ci dice molto, se non che la ragazza abiti attualmente in Campania ed è particolarmente attiva sui social, soprattutto su instagram grazie ad un discreto seguito di followers. Non conosciamo il suo stato sentimentale, ma sappiamo che vive ancora con i suoi genitori. All’anagrafe Angela ciancio, il suo nome si deve all’ammirazione nei confronti di Angelina Jolie. La scelta di questo nome non è casuale, ma deriva dal fatto che secondo molti dei suoi amici e compagni, lei abbia dei tratti somatici molto simili a quelli della rinomata attrice statunitense. Ascolta diversi generi tra cui Rock, Trap, Rap, R&B per i quali si può percepire una certa influenza nei suoi brani. Affascinata anche dalla musica italiana, i suoi artisti preferiti sono rappresentati da Enzo Avitabile e Pino Daniele. Il suo amore per Napoli (nonostante lei di Caserta) l’ha portata a trascrivere gran parte dei suoi testi sul lungomare di Napoli.

Silvia Notargiacomo e Chiara Sturdà, ex e fidanzata Ermal Meta/ Un nuovo amore...

L’ultimo singolo di Lil Jolie “Regole”





© RIPRODUZIONE RISERVATA