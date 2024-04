Lil Jolie: “É diversa da me… Me la posso giocare”/ S’infiamma la sfida contro Sarah Toscano ad Amici 2024!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie sfida Sarah Toscano al ballottaggio

É una Lil Jolie particolarmente intimista la protagonista nel rinnovato appuntamento in daytime di Amici 2024, che precede il ballottaggio contro Sarah Toscano previsto al talent show.

Così come emerge tra le immagini del daytime di Amici 2024 datato 15 aprile sulle reti TV e streaming Mediaset, Lil Jolie intende giocare le sue carte vincenti in occasione della sfida di canto che la chiama a contrapporsi a Sarah Toscano per un posto al serale del talent show di Maria De Filippi. Su proposta di Michele Bravi Lil Jolie é chiamata al ballottaggio eliminatorio contro Sarah Toscano, dove le due cantautrici sono tenute ad eseguire una performance ciascuna, rispettivamente sulle note di Cercami e Per un’ora d’amore.

“Come se fosse una settimana normale – fa sapere Lil Jolie in daytime, incalzata sul sentiment che vive nell’attesa per il ballottaggio contro Sarah Toscano-, tra me e Sarah difficile é la scelta…siamo due personalità diverse e io me la voglio giocare”. Lil Jolie intenderebbe puntare sulla differenza che lei segnerebbe al confronto con Sarah Toscano, principalmente l’intenzione vocale: “me la gioco con la differenza tra me e Sarah… io ho un approccio al palco diverso… devo emozionarti se devo vincere… ha vinto l’emotività”.

Si attende il verdetto del ballottaggio eliminatorio ad Amici di Maria De Filippi

Lil non sottovaluta, tuttavia, il talento di Sarah Toscano, dal momento che ritiene la rivale “molto brava… canta bene e tiene il palco in modo diverso da me. Ma chi sia la decretata vincitrice al termine del ballottaggio tra le sfidanti previsto al rinnovato appuntamento serale del sabato di Amici 2024 di Maria De Filippi sono i tre giudici adibiti alle votazioni a stabilirlo. Tra cui in particolare proprio Michele Bravi, che ha richiesto la posticipazione della sfida di canto











