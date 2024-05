Lil Jolie e Nicholas di Amici 23, insulti choc dopo le critiche a Mida: “Tro*e”/ Lei sbotta e replica

Lil Jolie e Nicholas Borgogni insultati sui social dopo le critiche mosse a Mida ad Amici 23

È cosa nota che criticare un allievo molto amato di Amici scatena inevitabilmente l’ira di tutti i suoi fan. Una situazione che in queste ore stanno vivendo Nicholas Borgogni e, ancora di più, Lil Jolie, rei di aver criticato il comportamento di Mida. Entrambi gli ex allievi, chiamati a commentare le performance dei concorrenti ancora in gara, arrivati a Mida non si sono limitati a parlare delle sue esibizioni, puntando il mirino su alcuni comportamenti da loro ritenuti sbagliati o incoerenti.

Questo è bastato per sollevare sui social la rivolta dei fan di Mida, che si sono riversati sui profili di Lil Jolie e Nicholas per attaccarli e criticare le loro parole nei confronti del proprio beniamino di Amici 23.

Lil Jolie posta un insulto ricevuto su Instagram per Mida e replica

Un messaggio in particolare, arrivato in privato, ha scosso Lil Jolie, che ha perciò deciso di renderlo pubblico. L’ex allieva di Amici 23 ha scritto: “A** poi quella che non ha empatia sono io, ragazzi. Mi sa che mi sono persa qualcosa”, mostrando il messaggio ricevuto in direct su Instagram che recita: “Ti offendi se ti dico che ho visto poche tro** come te e Nicholas?”. E questo è solo uno dei tanti che la cantante sta ricevendo in queste ore pubblicamente e in privato. L’attacco a Mida ha scatenato contro Lil Jolie un’ondata di critiche: c’è chi l’ha definita ‘cattiva e maleducata’, chi addirittura ‘fallita’ e ‘invidiosa di Mida’. Critiche e insulti ai quali Lil Jolie ha preferito non replicare ulteriormente.

