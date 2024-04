Lil Jolie eliminata al serale di Amici 2024?/ Il progetto post talent: “Ecco cosa voglio fare fuori di qui”

Lil Jolie in sfida con Sarah Toscano ad Amici 2024: è eliminata?

Si preannuncia essere particolarmente infuocato il primo ballottaggio previsto alla 5a puntata serale di Amici 2024, tra Lil Jolie e Sarah Toscano. Nel daytime che precede la puntata tanto attesa del sabato sera di Amici, la cantante del team di Anna Pettinelli si è detta preoccupata e convinta che a vincere sarà la rivale. “Abbiamo un tipo di approccio al palco differente. – ha spiegato – Io devo emozionarti e smuoverti qualcosa dentro. Questa è la carta che devo giocarmi. Sarah è molto brava, tiene il palco in maniera diversa. Dipende dai gusti…”.

Marisol Castellanos sopravvalutata ad Amici 2024?/ Emanuel Lo l'affonda: "Avevo mille aspettative, ma..."

La sfida tra le due cantautrici nasce dalla richiesta che il giudice Michele Bravi ha avanzato alla fine della quarta puntata del serale. Impossibilitato ad esprimere un voto al termine del ballottaggio eliminatorio apertosi tra Sarah e Lil, con il consenso della produzione e le due dirette rivali, il giudice ha indetto una prova ulteriore per poter esprimere una preferenza come i colleghi due giudici.

Amici 23 Serale 2024, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: Marisol incanta la giuria e vola verso la finale

Le reazioni al ballottaggio eliminatorio

Una sfida che alla quinta puntata serale di Amici 2024 vede contrapporsi Lil Jolie e Sarah Toscano in prova di canto in una cover sulle note dei rispettivi brani assegnati dal giudice: Cercami e Per un’ora d’amore. I pezzi in assegnazione sono stabiliti dallo stesso Michele Bravi, che sempre stando allo spoiler poi contribuisce a stabilire un’eliminata tra le due cantautrici in corsa, nella media con i voti dei due giudici colleghi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio.

In vista della sfida con Sarah Toscano, Lil Jolie ha già iniziato a pensare al post Amici 2024. La cantante ha ben chiaro cosa vuole fare dopo l’eliminazione dal talent di Canale 5: “Il mio sogno é quello di rimanere impressa con la mia musica nell’anima delle persone”. Riuscirà a realizzarlo?

Petit e Marisol Castellanos in arrivo il primo bacio in pubblico al quinto serale di Amici 2024?/ Lo spoiler

© RIPRODUZIONE RISERVATA