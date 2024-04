Lil Jolie firma il primo contratto discografico/ Lo spoiler sulla svolta dopo Amici 2024!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie firma il primo accordo di lavoro in musica

Lil Jolie firma il suo primo contratto discografico con una importante Major, dopo che é risultata eliminata ad Amici 2024. Uscita dal talent show per il giudizio dei giudici adibiti alle votazioni del quinto serale di Amici di Maria De Filippi Lil Jolie può ora festeggiare l’accordo firmato per la collaborazione musicale con BMG.

Lil Jolie insieme a Gaia De Martino sono le due concorrenti dichiarate eliminate alla nuova puntata del rinnovato serale di Amici, datata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 20 aprile 2024. Il suo addio alla scuola, intanto, oltre a finire al centro della polemica dei fan che contestano online la sua uscita di scena, la vede protagonista di un dolce e romantico saluto di Dustin Taylor che le avanza una promessa.

All’età di 24 anni celebrati tra le mura della scuola più amata dagli italiani, la cantautrice originaria di Caserta e milanese d’adozione, Lil Jolie, potrebbe dirsi prossima all’inizio di una carriera sfavillante nell’industria musicale.

Lil Jolie debutta alla collaborazione musicale con una Major discografica

Il suo percorso nell’industria musicale può dirsi avviato nel 2018, quando la protagonista cantautrice uscente di Amici 2024 Lil Jolie debuttava da freelancer su Soundcloud, tentando così di catalizzare l’attenzione dell’orecchio pubblico su di sé. Pubblicava dei feat in collaborazione con Carl Brave e Ketama126 per poi rilasciare il primo EP, nel 2022, “Bambina”. Nello stesso album del vero debutto che anticipa l’esordio televisivo in musica, poi, troviamo Sola, canzone composta a quattro mani con Franco126, Soliloquio prodotto insieme alla compagna intima Vale LP, “Tarassaco e Lacrime” insieme a Edonico.

Solo diversi mesi fa, nel periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024, Lil Jolie riesce a conquistare Rudy Zerbi tra gli insegnanti ottenendo un banco all’ingresso voluto al pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Per poi debuttare alla fase TV serale, dove al quinto appuntamento però si vede costretta a lasciare la scuol, risultata eliminata al ballottaggio che la vede contrapporsi a Sarah Toscano, nonostante una cover convincente sulle note di Cercami di Renato Zero.











