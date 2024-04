Lil Jolie glissa su fidanzato: “Innamorata della vita”/ “Eliminata da Amici 2024? Ecco come ho reagito”

Lil Jolie eliminata da Amici 23 di Maria De Filippi 2024: “Come ho reagito? L’ho presa bene”

Dopo essere stata eliminata da Amici 23 Serale 2024, Lil Jolie è stata ospite nella puntata di oggi di Verissimo dove ha raccontato come sta vivendo questo suo ritorno alla normalità dopo l’uscita da talent e se ha un fidanzato: “In realtà l’ho presa molto bene ho visto mia mamma, mio papà e mio nonno. e stato un po’ strano però mi sto abituando alla mia vita vera, ci tenevo ad andare più avanti ma non è brutta la vita vera.” Ed a proposito del nonno ha rivelato che è proprio grazie a lui se ha deciso di fare la cantante perché è stato primo a regalarle una chitarra a cinque anni e l’ha sempre sostenuta nel suo sogno. Nel talk di Canale5 Angela Ciancio si è esibita con il suo nuovo singolo Kiss Me.

Lil Jolie ad Amici 2024 ha provato l’ebrezza ‘dell’eliminazione sospesa’. Alla fine della quarta puntata a finire al ballottaggio ed a rischio eliminazione sono state Lil Jolie e Sarah Toscano. Tuttavia, mentre i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè hanno espresso la loro preferenza in modo chiaro. Michele Bravi, indeciso, ha proposto alle allieve un settimana di tempo preparando un brano dedicato ed hanno accettato. “Come l’ho vissuta? Con il mal di pancia perché è un classico della somatizzazione. I primi giorni ho detto che mi volevo godere la settima come se forse una settimana normale in Casetta. Invece gli ultimi due giorni, mal di pancia, ansia a pallettoni però sicuramente rimanere un’altra settimana mi ha fatto bene” ha rivelato la cantante.

Lil Jolie ha un fidanzato? Glissa a Verissimo: “Sono innamorata della vita”

Durante la chiacchierata a Verissimo, Silvia Toffanin non poteva non chiedere a Lil Jolie se ha un fidanzato. Visibilmente imbarazzata la giovane cantante ed ex allieva di Amici 2024 non si è sbilanciata rivelando genericamente: “Io sono innamorata della vita e questa già è una cosa bella.” E subito dopo per togliersi dall’imbarazzo ha aggiunto che l’amore è una bella parentesi e che sicuramente nelle sue canzoni lo canta ma si è sbilanciata oltre.











