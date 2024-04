Lil Jolie: “Mi avrebbe fatto male sapere l’esito…”/ La reazione al ballottaggio rinviato ad Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie reagisce al verdetto del ballottaggio

Lil Jolie rompe il silenzio circa la sentenza del giudice Michele Bravi che rimanda a nuova data il ballottaggio di Amici 2024 contro Sarah Toscano. La quinta puntata serale del talent di Amici in arrivo prevede un’eliminazione tra Lil Jolie e la diretta rivale Sarah Toscano. E la sfida é voluta in particolare dalla proposta di Michele Bravi di posticipare il ballottaggio, che vedeva al termine della quarta puntata serale Lil Jolie schierata contro Sarah Toscano. Al termine del ballottaggio originale lui si diceva impossibilitato a dare una votazione, per l’imbarazzo della scelta al dato momento.

“Mi avrebbe fatto male sapere oggi esito- fa sapere quindi a caldo Lil Jolie, pensando alla possibilità dell’eliminazione decretata al verdetto di Michele Bravi -. Avrei reagito meglio rispetto alle scorse volte”- poi aggiunge la cantautrice. Insomma, Lil come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 15 aprile 2024, fa eco al pensiero maturato in puntata sul suo problema alle prese con l’ansia da Maria De Filippi. Oggi Lil reagirebbe in modo meno teso ad un eventuale risultato negativo, del ballottaggio che la vede contrapporsi a Sarah Toscano. Questo, alla luce del disturbo dell’ansia che Lil combatte da tempo.

É atteso il ballottaggio eliminatorio contro Sarah Toscano

Amici 2024 di Maria De Filippi, quindi, diventa una prova personale oltre ad essere un percorso di studio del canto e la musica per la cantautrice di Attimo, Lil. Così come stabilito su proposta del giudice Michele Bravi al termine della quarta serale di Amici 2024, Lil Jolie é chiamata a schierare una cover sulle note di Cercami di Renato Zero, contro la performance dell’avversaria Sarah Toscano. Quest’ultima é invece chiamata alla performance sulle note di un brano cult, più spensierato rispetto alla cover pensata per Lil Jolie: Per un’ora d’amore.











