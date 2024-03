LIL JOLIE O KUMO, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Il ballerino demolito da Malgioglio: è fuori?

Il guanto di sfida tra Dustin e Kumo sul tema della passione al serale di Amici 2024 accende la discussione tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, e premia il rivale Dustin. Questo dà alla squadra di Zerbi e Celentano un punto molto importante, che aggiunto a quello vinto da Dustin dà loro la vittoria. Proprio Kumo finisce in eliminazione, insieme a Mida e Sarah.

Zerbi e Celentano sono Barbie e Ken ad Amici 2024/ Michele Bravi: "Sono troppo omosessuale per non votarli"

Se i due cantanti si esibiscono nei rispettivi singoli, Kumo si esibisce su un suo cavallo di battaglia. Questo però non serve a salvarlo. Kumo è costretto ad esibirsi nuovamente contro Sarah, ma alla fine è quest’ultima a salvarsi. Kumo finisce in eliminazione provvisoria e dovrà vedersela con Lil Jolie, la seconda eliminata provvisoria, in un testa a testa nella parte finale del programma. (Aggiornamento di Anna Montesano)

AMICI 23 SERALE 2024/ Eliminati e diretta 1a puntata al ballottaggio Kumo e...

Chi è eliminato tra Kumo e Lil Jolie al primo serale di Amici 2024?

Chi sarà il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici 2024? È questa la domanda che i fan del talent show di Canale 5 si pongono di fronte alle anticipazioni arrivate dalle registrazione di giovedì. Il serale, anche quest’anno, non è in diretta ed è anzi registrato con qualche giorno di anticipo, cosa che ci dà la possibilità di scoprire già chi è finito al ballottaggio per l’eliminazione.

Le anticipazioni (che trovate qui) ci svelano che il primo eliminato è stato un allievo della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. L’eliminazione è arrivata alla fine della prima manche ed è stata dunque diretta. La seconda eliminazione vede protagonisti gli allievi designati alla fine della seconda e terza manche, e si tratta di Kumo e Lil Jolie.

Kumo, serale di Amici 2024/ Battuto da Dustin sulla sensualità, Malgioglio: "Non aveva lo stesso erotismo"

Ballottaggio tra Kumo e Lil Jolie per l’eliminazione ad Amici 2024: le prove affrontate

Al ballottaggio per l’eliminazione alla fine del primo serale di Amici 2024 sono dunque finiti un ballerino e una cantante. Kumo è allievo di Emanuel Lo e ha vissuto con difficoltà l’accesso al serale. È stato infatti uno degli ultimi ad ottenere una maglia per il serale, cosa che ha alimentato la sua convinzione di non avere più stima da parte del suo prof.

Diverso è stato invece il percorso di Lil Jolie nella scuola di Amici. Scelta e sostenuta sin da subito da Rudy Zerbi, Lil è partita molto forte, ottenendo una serie di primi posti in classifica. Man mano è però crollata, vivendo un momento difficile, durante il quale ha poi ammesso di non essersi sentita sostenuta dal suo prof. È anche per questo che ha poi deciso di accettare la proposta di Anna Pettinelli di entrare nella sua squadra. Ed è lì che gareggia al serale.

Kumo eliminato ad Amici 2024? Il pronostico

Ma chi tra Lil Jolie e Kumo sarà l’eliminato di questo primo serale di Amici 2024? Al momento non ci sono anticipazioni certe, in quanto l’annuncio arriva anche quest’anno in casetta e, dunque, lontano dal pubblico. Fatto sta che potrebbe essere Kumo il secondo eliminato: non solo la squadra di Emanuel Lo e Cuccarini è quella con maggiori elementi (ben 6), ma la guria potrebbe aver premiato Lil per il percorso, prediligendo non colpire nuovamente la squadra di Pettinelli-Todaro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA