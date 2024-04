Lil Jolie o Sarah, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ Fuori la cantante di Anna Pettinelli: “Non fermarti”

Lil Jolie eliminata ad Amici 2024: Sarah vince la sfida

Il momento della sfida tra Lil Jolie e Sarah al serale di Amici 2024 è arrivato. Entrambe le cantanti si dicono emozionatissime e in ansia per quello che sta per accadere, poi è Lil ad aprire la sfida, esibendosi sulle note di ‘Cercami’. L’esibizione è molto intensa, ed emoziona Michele Bravi che ammette: “Mi è piaciuta molto”. Poi si esibisce Sarah e porta in scena una performance sensuale e dai ritmi più freschi.

AMICI 23 SERALE 2024, 5A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Michele Bravi sceglie, chi esce tra Sarah e Lil Jolie?

Prima di conoscere l’esito, Anna Pettinelli si dice molto contenta della sua allieva: “Lil è una grandissima protagonista, quindi a prescindere da come andrà questa sera, lei continuerà a cantare per sempre, altrimenti sarebbe un peccato”. Vota, dunque, solo Michele Bravi. La sua votazione si aggiunge a quella già fatta settimana scorsa da Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Il calcolo porta all’esito: è Lil Jolie la prima eliminata di questa puntata di Amici 2024. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Holden: fuori il primo album prima della finale di Amici 2024?/ "Assente nei daytime per finire il lavoro"

Lil Jolie eliminata per il pronostico del web

Manca poco alla proclamazione della prima eliminata del quinto serale di Amici 2024. Sarah e Lil Jolie apriranno la puntata, esibendosi nei brani assegnati loro da Michele Bravi. E, in attesa di scoprire come andrà la sfida, il web che ha preferito non conoscere le anticipazioni e godersi la sorpresa, pronostica chi tra le due allieve lascerà il serale questa sera.

Il pronostico del web tende ad essere a favore di Sarah. Secondo molti, la cantante del team di Lorella Cuccarini riuscirà a vincere la sfida e ad andare avanti nella gara. Il fatto che Lil Jolie sia finita già altre volte al ballottaggio, sembrerebbe essere, per molti, la prova che non riuscirà a vincere questa sfida e sarà, dunque, l’eliminata della puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Martina Giovannini: "Voglio emozionare..."/ La risposta alla critica dei giudici di Amici 2024

Lil Jolie contro Sarah al ballottaggio per l’eliminazione da Amici 2024: la sfida di Michele Bravi

Il quinto serale di Amici 2024 si aprirà con un responso rimasto in sospeso dalla scorsa puntata: l’eliminazione di una tra Lil Jolie e Sarah. Per chi non lo sapesse, le due cantanti sono finite al ballottaggio per l’eliminazione definitiva ma, dopo aver cantato di fronte alla giuria, Michele Bravi non è riuscito a votare. Da qui la decisione di assegnare loro un brano extra, da esibire all’inizio della puntata prevista per questa sera.

Lil Jolie si esibirà sulle note di ‘Cercami’ di Renato Zero, mentre Sarah mostrerà le sue doti col brano ‘Per un’ora d’amore’ dei Matia Bazar. Solo chi tra le due otterrà il punteggio più alto da Michele Bravi potrà continuare la sua avventura al serale; l’altra sarà invece eliminata. Ma com’è andata la sfida?

Lil Jolie eliminata ad Amici 23? Come ha affrontato la prova di Michele Bravi

Lil Jolie e Sarah si sono a lungo preparate nel corso della settimana. L’obiettivo delle due cantanti è stato dare il meglio in questa sfida e non essere l’eliminato del serale di Amici 2024. Sia Lil che Sarah hanno poi avuto modo di riflettere sulle proprie qualità e sulle differenti caratteristiche che portano sul palco e, dunque, a cui affidarsi.

“Abbiamo stili diversi, me la gioco”, ha dichiarato Lil Jolie durante le prove della sfida con Sarah. Ripensando poi alle prove affrontate al quarto serale, ha aggiunto: “Non l’ho presa male, sono stupita da me stessa. Sono contenta perché secondo me ho cantato bene, mi voglio vivere questi giorni normalmente, senza pensare che non sono proprio dentro. Me la voglio giocare”. Tornando poi a Sarah, ha aggiunto: “Abbiamo un tipo di approccio al palco differente. Io devo emozionarti e smuoverti qualcosa dentro. Questa è la carta che devo giocarmi. Sarah è molto brava, tiene il palco in maniera diversa. Dipende dai gusti”.

Sarah in crisi prima del quinto serale e l’esito dell’eliminato di Amici 2024

Anche per Sarah non sono mancate difficoltà e momenti di insicurezza nel corso di questa settimana di attesa. Durante le prove ad Amici 23, l’allieva di Lorella Cuccarini ha dichiarato: “Non voglio andare in ansia, anche se ho il 50% di possibilità di andarmene a casa. Inoltre c’è anche la puntata e quindi ne uscirà un altro. Non è detto che non possiamo essere io o Lil. Potrebbe succedere di tutto… se ci penso mi viene il magone. Me la voglio vivere senza stress, sapendo però che il brano deve essere il top del top”.

Sarah si è detta decisa a dare tutta se stessa per mostrare a Michele Bravi la sua parte più accattivante e leggera. Ma sarà riuscita nell’obiettivo? Sarà lei a conquistare la vittoria nella sfida con Lil Jolie?

Ecco chi è l’eliminato tra Lil Jolie e Sarah ad Amici 2024

Stando alle anticipazioni trapelate dalla registrazione del quinto serale di Amici 2024, tenutasi giovedì 18 aprile, Sarah è riuscita a battere Lil Jolie. È infatti questa seconda l’eliminata del quarto serale (seppur sfociato nel quinto). L’allieva di Lorella Cuccarini è riuscita a convincere maggiormente Michele Bravi, che ha dunque deciso di riammetterla in gara. Il ballottaggio vede Lil Jolie eliminata al serale di Amici 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA