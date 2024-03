Lil Jolie, problemi di salute ad Amici 2024/ “Bronchite” dopo l’attacco di panico: serale a rischio?

Lil Jolie, ancora problemi dopo l’attacco di panico al serale di Amici 2024: cosa succede

Non è stato un inizio facile quello di Lil Jolie al serale di Amici 2024. Nel corso della prima puntata, la cantante ha non solo rischiato di essere eliminata, ma ha vissuto anche un attacco di panico. Le immagini della crisi vissuta in piena gara sono state, d’altronde, particolarmente discusse dal pubblico di Canale 5, alcuni dei quali trovavano corretto che fosse l’allieva a lasciare la scuola perché forse non più in grado di sostenere il peso della gara.

“Ero agitatissima.. forse ho mascherato un po’ l’ansia grazie all’adrenalina, però dentro di me stavo morendo” ha raccontato poi Lil Jolie, spiegando che proprio l’aver avuto la possibilità di esibirsi nuovamente l’ha aiutata a superare quel drammatico momento. Le anticipazioni della nuova puntata del serale di Amici 2024, tuttavia, ci anticipano che Lil vivrà nuovi momenti di difficoltà e, ancora una volta, causati da un problema di salute. L’allieva di Anna Pettinelli non sarà sul palco al meglio delle sue capacità a causa di una bronchite.

Lil Jolie punge Holden: s’infiamma il serale di Amici 2024

Questi ripetuti problemi per Lil Jolie, in una gara così importante come il serale di Amici 2024, ci portando dunque a sospettare che, salvo un cambio di rotta drastico, per la cantante il percorso potrebbe arrestarsi a breve. Certo per lei non sono mancati giudizi positivi, come quello di Cristiano Malgioglio, che in particolare si é complimentato per la sensualità mostrata sul palco durante la prima performance. Eppure i complimenti non le hanno assicurato la vittoria del punto, visto che su due manche – come lei stessa ha notato – entrambe le ha poi perse.

Non resta che scoprire cosa riserverà per lei la seconda puntata del serale di Amici 2024, e se Lil Jolie riuscirà a superare l’ansia del palcoscenico e della performance, dando il meglio di se stessa in questo nuovo appuntamento del talent di Canale 5.











