Lil Jolie tuona contro i giudici del Serale di Amici 2024: “Mi sono ro**a”/ “Mi sento messa in secondo piano”

Non è iniziato nel migliore dei modi il Serale di Amici di Maria De Filippi 2024 per Lil Jolie. Durante la prima puntata è stata colta da un attacco di panico evidente che ha spinto Maria De Filippi ad intervenire per cercare di calmarla. E nella seconda puntata andata in onda sabato scorso, invece, si aspettava maggior considerazione da parte dei giudici, Cristiano Malgiolio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, avrebbe preferito che le facessero vincere la sfida con Petit. Così non è stato e ritornata in casetta Lil Jolie si è duramente sfogata contro i giudici del Serale di Amici 2024.

Nel dettaglio, infatti, durante il daytime trasmesso questo pomeriggio Lil Jolie di Amici 2024 ha tuonato contro Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè: “Però, io adesso mi sono rotta il c***! Sinceramente io con tutto che avevo la bronchite mi sono proprio lasciata andare quindi quando mi dicono che ho questo freno a mano non riesco a capire cosa cavolo devo fare. Mi sento un po’ messa in secondo piano” E subito dopo Angela Ciancio, questo il nome all’anagrafe della giovane cantante, ha fatto il paragone con un altro allievo della Scuola, Holden: “Perché la mia riservatezza, mista a tante cose, che forma la mia personalità, è percepita come una chiusura e non è lo stesso per Holden?”

Lil Jolie tuona contro i giudici del Serale di Amici 2024: “Non arriva mai niente di quello che provo”

Durante il daytime di Amici 2024 di questo pomeriggio, Lil Jolie ha perso la pazienza: “Cerco di comunicare sia con il timbro, ma anche con la pancia. So io quello che provo, c’è un’inquietudine e forse una voglia di rivalsa, riscatto, per i sacrifici che ho fatto per la musica, ma non arriva mai niente. Vorrei che qualcuno mi sapesse leggere dentro, ho un mondo dentro e mi sembra di essere un libro aperto mentre canto”

“L’altra volta ho perso contro Holden e Mida e benché Petit abbia fatto qualcosa di fantastico, speravo di portare a casa un punto, pensavo di meritarmelo” ha concluso infine la giovane cantante. Ad ascoltare il suo sfogo sono intervenute anche Martina e Sofia che le hanno ricordato che ha ammesso molta più grinta nella precedente esibizione. Mentre Gaia l’ha esortata a credere di più in se stessa.

