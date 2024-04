Lil Jolie: “Voglio toccare l’anima delle persone”/ Il sogno della possibile eliminata di Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie svela la più grande ambizione

Tra le due candidate al titolo di eliminata al ballottaggio voluto da Michele Bravi alla 5a puntata serale di Amici 2024, Lil Jolie torna a raccontarsi. L’occasione é il rinnovato daytime di Amici , dove in replica al quesito della produzione sulla più grande ambizione nutrita al talent show Lil Jolie non nasconde di voler arrivare dritta al cuore delle persone con la sua musica.

“Il mio sogno é quello di rimanere impressa con la mia musica nell’anima delle persone – fa sapere la possibile eliminata al ballottaggio previsto contro Sarah Toscano e preannunciata eliminata stando alle annesse anticipazioni fornite on-line da Amici news e Superguida TV -…non mi piace il concetto della musica di plastica”, prosegue poi sibillina l’allieva di Anna Pettinelli nella sua profonda confessione intimista che mette a nudo l’io sognante della protagonista nel circuito canto competitor parallelo di ballo ad Amici 2024.

Insomma, Lil Jolie mira ad essere amata ancor prima di raggiungere lo status di artista di fama così come alla conquista dei vertici delle classifiche: “io voglio restare e l’unico modo di rimanere é quello di toccare l’anima delle persone”.

Parole, quelle che Lil Jolie rilascia nel mezzo del daytime di Amici di Maria De Filippi, che sorprendono i fan della giovane cantautrice dagli occhi azzurri attivi sui social. Questo, mentre le anticipazioni della nuova e quinta puntata serale di Amici 2024 giunte online anticipano Lil Jolie come la prima eliminata tra le possibili due eliminazioni previste.

Lil Jolie é eliminata, prima della finale di Amici

L’uscita di scena per l’allieva che non avrebbe scampo al confronto con Sarah Toscano si decreterebbe in apertura del nuovo appuntamento di Amici 2024, come su votazioni espresse dai giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Sarah, tuttavia, finirebbe nuovamente a rischio eliminazione, nominata al ballottaggio di fine puntata per la decretazione della seconda eliminata.

Questo è il sogno più grande di Lil Jolie! ⭐✨ #Amici23 pic.twitter.com/6EadFtfKbX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 19, 2024













