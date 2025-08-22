Lil Nas X, noto rapper di origini statunitensi, sarebbe stato arrestato per aggressione a pubblico ufficiale e successivamente ricoverato in ospedale.

Una notizia choc si abbatte su Lil Nas X e i suoi fan; il rapper, secondo le fonti statunitensi, sarebbe infatti stato arrestato e successivamente ricoverato per overdose. Come racconta la pagina Instagram di RTL 102.5, tutto sarebbe partito dalle prime notizie di una segnalazione alla polizia di Los Angeles nelle prime ore del mattino riguardante un uomo, quasi nudo, vagante per le vie di Ventura Boulevard.

Inizialmente l’identità della persona segnalata non erano state rese note dalla polizia e ancora adesso gli enti ufficiali non hanno fatto riferimento a Lil Nas X. “Il sospettato ha aggredito gli agenti ed è stato arrestato”, avrebbe dichiarato la polizia a margine dell’intervento dopo le segnalazioni degli abitanti della zona. Sempre le forze dell’ordine avrebbero poi chiarito la matrice del ricovero successivo: “Possibile overdose”.

Lil Nas X vaga in mutande a Los Angeles e aggredisce la polizia: la ricostruzione dell’arresto e successivo ricovero

Come spiega RTL nel post pubblicato sui social, sarebbe stata TMZ a fare il nome di Lil Nas X. Secondo l’emittente statunitense sarebbe proprio il rapper la persona avvistata nelle prime ore del mattino a Los Angeles con indosso solo un paio di mutande bianche e degli stivali da cowboy. Il portale americano, per avvalorare lo scoop, avrebbe anche postato un video che mostra proprio Lil Nas X in giro per Los Angeles così come era stato descritto nelle segnalazioni arrivate alla polizia. Il rapper sarebbe dunque stato arrestato per aggressione a pubblico ufficiale per poi essere trasportato in ospedale per un ricovero d’urgenza per possibile overdose.