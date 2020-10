Lila Moss, figlia di Kate debutta in passerella/ Per Miu Miu, a 18 anni come la madre

Solo lo scorso 29 settembre Lila Moss, figlia della super modella Kate Moss ha compiuto 18 anni ma ha già avuto il suo debutto in passerella. E’ accaduto proprio in queste ore quando ha calcato il catwalk non di una maison britannica, come in tanti aspettavano di vedere, bensì aprendo la sfilata di Miu Miu, griffe italiana, durante la settimana della moda di Parigi. E’ stata proprio Lila, come riferisce Vanity Fair, a calcare il catwalk della collezione Primavera-Estate 2021, ed il suo debutto non è passato affatto inosservato, rappresentando solo l’inizio di una lunga carriera nel mondo della moda, sotto l’occhio attento di mamma Kate. Proprio con la super modella ed icona di stile la giovane Lila Moss era comparsa sulla copertina di Vogue Italia quattro anni fa ma non si tratta dell’unico precedente della giovane nell’ambito della moda. Lo scorso anno, infatti, forte anche il suo fisico mozzafiato e il suo bellissimo viso è stata tra le protagoniste indiscusse della campagna Primavera/Estate 2020 di Miu Miu e successivamente per quella della stagione autunnale. Nel suo curriculum anche le campagne beauty con Marc Jacobs nel 2018 e nel luglio scorso e le varie cover a lei dedicate.

LILA MOSS, FIGLIA DI KATE DEBUTTA IN PASSERELLA PER MIU MIU

Per Lila Moss sta per aprirsi un nuovo importante capitolo della sua giovane ma promettente carriera di modella. La sua primissima volta sotto i riflettori di un fashion show nell’ambito della Paris Fashion Week si è rivelata molto fortunata. E c’è già chi l’ha ribattezzata come la nuova star delle settimane della moda internazionale. Nonostante la sua giovane età, Lila ha ormai avviato a tempo pieno la sua carriera da modella, soprattutto dopo aver firmato per l’omonima agenzia di moda della madre. Sia Lila che Kate Moss, dunque, sono sempre più accomunate dal medesimo destino professionale. Come rammenta Io Donna, anche la madre infatti ha avuto il suo debutto in passerella alla stessa età di Lila, sfilando per la prima volta per Dolce e Gabbana nel 1992. In occasione del compimento della maggiore età, l’ex top model le ha fatto un regalo speciale: una Mini Cooper bianca, proprio identica a quella che aveva la stessa madre 19 anni fa. Il tutto affiancato da un messaggio molto dolce contenente gli auguri social in cui Lila appare bambina proprio con la madre.



