Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de L’Amica Geniale 4 e dopo cadrà per sempre il sipario sulla fiction di Rai1 nata dai romanzi di Elena Ferrante. Le anticipazioni svelano che ci saranno dei risvolti drammatici, Tina, la figlia di Lila ed Enzo scomparirà nel nulla e di lei non si saprà più nulla. Il tragico evento avrà ripercussioni su tutti gli abitanti del Rione ma soprattutto sui suoi genitori, Lila ed Enzo entreranno in crisi e si lasceranno ma soprattutto la Cerullo sarà sempre più disperata fino a perdere la testa. Il trauma terribile la farà sprofondare in un abisso di dolore ed alla fine nel nulla ci finirà anche lei.

Lila muore ne L’Amica Geniale 4? Che fine fa? Lila scomparirà nel nulla ed in realtà se si considera come è iniziata la storia il finale de L’Amica Geniale 4 non poteva che essere questo. Il racconto inizia proprio con Lenù che parla della scomparsa della sua amica d’infanzia dalla quale è distante da molto tempo, ma quindi è davvero morta? Che fine fa Lila? Quale sarà il destino di una delle due protagoniste del racconto segnata sin dall’infanzia da violenze e oppressione e dall’incapacità di sentirsi a suo agio nella vita borghese, impersonata da Irene Maiorino? La verità verrà rivelata proprio nell’ultimo atto della puntata e si scoprirà che cosa le è accaduto.

Che fine fa Lila de L’Amica Geniale 4? Muore davvero sul finale? Il suo destino verrà svelata proprio nel gran finale. Siamo ormai giunti nel 2010 quando Elena, che sa della scomparsa di Lila, riceve un pacco sorprendente contenente le bambole della loro infanzia. L’inatteso regalo spingerà Elena credere che Lila sia viva e che quello sia un pacco inviato proprio da lei. Si tratta delle due bambole che, quando erano ancora bambine, avevano gettato nel famoso scantinato senza più riuscire a recuperarle. In quel gesto Elena vede l’emblema di un’amicizia indissolubile, che non potrà mai finire nonostante la distanza. Lenù e Lila, infatti, non si vedranno mai più.