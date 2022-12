L’Iles Des Perdus – Ufficio oggetti smarriti/ Un ammaliante documentario wisemaniano

Premio di distribuzione CG Entertainment – Popoli doc al 61° Festival dei Popoli, L’Iles Des Perdus – Ufficio oggetti smarriti di Laura Lamanda è uno dei documentari più interessanti degli ultimi anni. L’opera seconda della regista nostrana è un viaggio unico, in un territorio mai esplorato sul grande schermo. Ora il lungometraggio è disponibile in Dvd ed. CG/POPOLI doc e On Demand.

SINOSSI – Il Service des Objets Trouvés è l’ufficio parigino che raccoglie gli oggetti più impensabili persi durante corse quotidiane per la metropoli. Tanti restano abbandonati, altri vengono riportati al mondo dai loro proprietari, carichi di gioia. Con occhio wisemaniano, la regista trova un angolo inedito attraverso il quale descrivere la popolazione di una grande città e il suo rapporto con gli oggetti.

“Poche estati fa, tutto procedeva in modo apparentemente tranquillo, quando i miei oggetti hanno cominciato a perdersi. Si perdevano tutti: le chiavi, i libri, i documenti, provocandomi vaste ondate di panico. Le mie giornate erano disseminate di piccoli lutti. E poi, in questo flusso inarrestabile di perdite, l’incidente più grave: all’aeroporto di Orly è scomparso pure il mio computer. Ritrovandolo, qualche settimana più tardi, all’ufficio degli Oggetti Smarriti di Parigi, ero stupefatta: degli sconosciuti che non mi dovevano nulla si erano presi cura di me! Scoprivo così questo spazio dedicato alla perdita in rue des Morillons. Mi piaceva passare il tempo nell’atrio dalle grandi finestre e dagli arredi vecchi e robusti, dove chissà quante altre persone erano approdate nei decenni, forse trovando ciò che cercavano, forse restando invece deluse. Non desideravo lasciarlo. L’avrei filmato. Sarei rimasta lì, circondata dagli altri e dalle loro storie. Come vivevano la loro perdita? Cosa provavano? Come si aiutavano per andare oltre? E andare oltre è davvero sempre possibile?”. Da qui nasce L’Iles Des Perdus – Ufficio oggetti smarriti, il sorprendente documentario di Laura Lamanda.

Opera seconda della regista italiana, L’Iles Des Perdus – Ufficio oggetti smarriti è un documentario che ricorda molto da vicino il cinema di un maestro come Wiseman. Riflettori accesi Service des Objets Trouvés, l’ufficio parigino che raccoglie gli oggetti smarriti quotidianamente lungo le strade della capitale transalpina. Il racconto è ben costruito, sempre vivo e non dà mai la sensazione di artefatto. Un’opera semplicemente sorprendente, che merita grande attenzione.

