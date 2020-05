Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono lasciati/Anche i Bughead di Riverdale scoppiano?

Pubblicità

I fan di Riverdale non possono far altro che tremare soprattutto dopo l’annuncio, che sembra ormai ufficiale, che Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono lasciati. I due non sono solo una coppia lontano dal set della serie The CW, ma lo sono anche in tv visto che insieme formano la squadra di “detective” più amata degli ultimi anni. Tra trash, problemi familiari e albero genealogico un po’ complicato, Betty e Jughead erano la nostra unica certezza o almeno lo erano. Le cose hanno iniziato a vacillare già negli ultimi episodi della quarta stagione quando Betty si è avvicinata nuovamente ad Archie con all’orizzonte l’arrivo della partenza per il college. Tutto lasciava pensare già ad una possibile rottura tra Lili Reinhart e Cole Sprouse, rottura che si è abbattuta sulla sceneggiatura della serie allontanando così anche i loro personaggi, ma è davvero così che andrà a finire per loro?

LILI REINHART E COLE SPROUSE SI SONO LASCIATI?

Al momento non si sa ancora così come non c’è stato un annuncio ufficiale da parte di Lili Reinhart e Cole Sprouse da sempre davvero molto restii a condividere questi dettagli con i fan e sui social. L’unica cosa certa è che i due hanno deciso di passare separati questa quarantena e, molto probabilmente, la decisione è dovuta proprio al fatto che la loro lunga relazione sia già finita come avrebbe confermato una fonte ai giornali americani. La stessa Lili, rispondendo ai microfoni del magazine W, aveva detto la sua riguarda ad una possibile rottura con Sprouse e alle ripercussioni sulla serie:“Non so cosa accadrebbe se dovessimo lasciarci nello show. È strano essere un attore. Hai a che fare con certe cose e nessun altro deve occuparsene”. Non ci rimane che attendere la conferma ufficiale.



