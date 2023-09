Lilial, nuova lista di prodotti ritirati/ Dagli shampoo ai saponi liquidi: l’elenco completo

Proseguono i ritiri dai bancali di supermercati e negozi di prodotti a base di Lilial, una fragranza che è stata classifica come genotossica e quindi vietata dal ministero della salute come ingrediente per i cosmetici dal marzo del 2022. Come segnalato dal sistema di allerta rapido europeo Rapex, così come si legge su Ilsalvagente.it, si tratta dell’ennesimo ritiro per la presenza di Lilial, nome INCI: Buthylfenil Methylpropional o BMHCA, dopo quelli avvenuti negli scorsi giorni.

Covid, Onu chiede vaccini per Paesi poveri/ "Si dia accesso a brevetti o sarà violazione diritti umani"

Si ricordano infatti la crema solare viso & corpo Bilboa, il gel doccia Vetyver Malizia Uomo, il body lotion Nivea, e il ritiro di tre lotti del bagno doccia Neutro Roberts cremoso con latte idratante e burro di karitè. Anche in questo caso ad essere colpiti sono in particolare shampoo, saponi e deodoranti che conterrebbero appunto il Lilial, e che secondo gli esperti, come si legge ancora su IlSalvagente, “potrebbe danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea”.

Encefalite da zecca, 18 casi in Veneto/ Medici: “C'è vaccino, nostre montagne sono serbatoio”

LILIAL, ECCO LA LISTA COMPLETA DEI PRODOTTI RITIRATI

La nuova lista dei lotti che sono stati ritirati dalle autorità italiane per presenza di Lilial, pubblicata dal portale, comprende: Natural Care Muschio Bianco sapone liquido; Lycia Deo Evolution deodorante; Clinians Attiva antistress tonico rinfrescante; Exotic Comin Parfum pour femme profumo; Dove Invisible Dry deodorante; Comin Desiderio profumo; NeutroMed Magic doccia schiuma; Vidal muschio bianco schiuma da barba; Vidal Vitality schiuma da barba; L’OREAL PARIS Studio Line – Fix&Shine schiuma per capelli; Malizia Malizia Musk deodorante.

Un'aspirina al giorno riduce il rischio di diabete 2/ Lo studio: "Livelli di zucchero nel sangue più bassi"

E ancora: Palmolive Palmolive Man shampoo antiforfora; Palmolive Bellezza Splendente shampoo; Natural Care Natural Care con antibatterico, Sapone liquido con antibatterico con glicerina; Infasil Intimo purity Sensazioni naturali con camomilla, sapone intimo; Nivea Gel Extra Strong, Hair styling gel 150 ml; Breeze Neutro (lotti: AG0251 AG0273 AG1152 AG2203), deodorante spray; NATURA OIL Doccia Oil Natura, olio doccia; Palmolive Morbidezza e Lucentezza, shampoo; Nivea Black & White invisible, deodorante spray; Nature Oil Latte corpo; Palmolive Hygiene Plus, sapone liquido per le mani; Police Sunscent, doccia schiuma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA