Lilian De Vasconcelos, moglie Ayrton Senna/ Carol Alt e Xuxa Meneghel grandi amori…

Pubblicità

Il mito di Ayrton Senna, campione di Formula 1, scomparso il primo maggio 1994, dura ancora oggi. Oltre ad essere uno degli sportivi più ammirati di sempre, Senna era anche un uomo affascinante, famoso per i suoi numerosi flirt. La sua unica moglie, tuttavia, resta Lilian De Vasconcelos. I due si conobbero quando erano giovanissimi e per entrambi fu la prima, vera storia importante. Prima di lasciare il Brasile per trasferirsi in Inghilterra, Senna sposò Lilian con cui, tuttavia, il matrimonio durò solo otto mesi. Ad allontanarli fu la vita di Senna: Lilian, infatti, come rivelarono all’epoca i giornali brasiliani, aveva paura delle corse. Una storia d’amore travagliata, ma sicuramente importante quella tra il compianto pilota di Formula Uno e Lilian De Vasconcelos che, sulla carta, nonostante le varie storie d’amore che Senna ha poi avuto, resta l’unica moglie del campione brasiliano.

Pubblicità

Ayrton Senna: l’amore con Carol Alt e Xuxa Meneghel

La vita sentimentale di Ayrton Senna è stata molto movimentata. Naufragato il matrimonio con Lilian De Vasconcelos, il pilota ebbe molte altre storie. Importante fu la storia con Xuxa Meneghel conduttrice, attrice e cantante brasiliana, conosciuta in diretta durante un programma televisivo e con la quale sentì il desiderio di avere un figlio. “Solo una volta ho voluto un figlio con qualcuno. E quel qualcuno era Xuxa”, raccontò Senna parlando dei suoi amori passati. L’amore con Carol Alt, invece, durò quattro anni. I due s’incontrarono nel backstage di una sfilata di Ferragamo e fu subito un colpo di fulmine. Ancora oggi, la morte di Senna, rappresenta un forte dolore per Carol Alt: “Quel giorno la mia vita ha preso un’altra direzione. Piango ancora oggi. È una mancanza enorme, se ne andò una parte di me”, ha rivelato al Fatto Quotidiano la Alt. Un altro, grande amore di Senna, tuttavia, è stata Adriane Galisteu, conosciuta in discoteca. «Non ho mai sfruttato l’immagine di Ayrton, o il fatto di essere stata la sua fidanzata. Ho scritto il libro Caminhos das Borboletas per raccontare la storia dei miei 405 giorni al suo fianco», raccontò nel 2004 ai microfoni del settimanale brasiliano Contigo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA