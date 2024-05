Lilian Thuram, ‘schiaffo’ al figlio Marcus/ Video, per il coro “chi non salta juventino è” (20 maggio 2024)

LILIAN THURAM, LO ‘SCHIAFFO’ AL FIGLIO MARCUS PER IL CORO A SAN SIRO

Scene da una festa scudetto: ieri Marcus Thuram stava facendo festa con i tifosi dell’Inter in un San Siro da tutto esaurito e con coreografia da brivido in occasione di Inter Lazio e della consegna del trofeo, parte il coro “chi non salta juventino è” e lì vicino c’è il papà Lilian Thuram, grande ex della Juventus, che lo redarguisce con uno schiaffo (amichevole, sia chiaro), che è diventato virale per più di un motivo.

Sappiamo che in epoca social basta davvero poco per scatenare polemiche. Per rimanere proprio a Thuram padre e figlio, nel mondo Juventus in molti non hanno gradito vedere Lilian Thuram indossare una maglietta dell’Inter per festeggiare sul campo lo scudetto vinto dal figlio, come tanti altri familiari dei giocatori nerazzurri. Thuram sr però non è un papà come gli altri e allora è scattata la polemica; d’altro canto, lo “schiaffo” (per quanto del tutto amichevole) potrebbe stare ad indicare proprio un ruolo ‘juventino’ da parte del difensore campione del Mondo 1998.

LA FAMIGLIA THURAM E ALCUNI PRECEDENTI DI POLEMICHE FESTAIOLE

Lo raccontiamo con simpatia, perché tale deve essere un episodio di questo genere: anzi, il siparietto familiare tra Lilian e Marcus Thuram deve dimostrare che è possibile festeggiare pur nelle differenze, con il padre che è rimasto legato alla Juventus ma giustamente non si nega la possibilità di festeggiare i successi del figlio con altri colori – forse è proprio la leggerezza che manca in questo mondo che si prende troppo sul serio.

Per rimanere in epoca recentissima, non aveva fatto una bella figura Zlatan Ibrahimovic a lanciare i cori contro Hakan Calhanoglu nella festa scudetto 2022, soprattutto pensando al fatto che lo svedese nella sua carriera non è stato esattamente un esempio di fedeltà. Oppure, ancora più di recente, il “chi non salta juventino è” aveva coinvolto Juan Cuadrado, che sicuramente verrà ricordato molto più come giocatore della Juventus piuttosto che dell’Inter. Invece in una famiglia si può anche scherzare, come ci mostrano i Thuram padre e figlio.

