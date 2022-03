Liliana Bula Ferrer, la moglie di Marco Marzocca/ Tutto è nato grazie al web

Si pensa spesso che un comico, diventato famoso per avere la battuta sempre pronta, sia in grado di fare facilmente nuove conoscenze, anche di sesso femminile. E invece nel caso di Marco Marzocca, che è stato in passato anche uno dei volti di “Zelig“, tutto è avvenuto in modo assolutamente casuale, grazie a una chat online. Una dimostrazione evidente di come a volte sia il destino a giocare per noi.

Sergio Friscia/ Da Squadra Antimafia a Striscia la notizia: carriera di soddisfazioni

Ormai da un quarto di secolo è infatti felice al fianco di Liliana Bula Ferrer, da cui ha avuto due figli. La sua esperienza sentimentale è stata uno spunto anche per gli sceneggiatori di una delle sue serie più importanti, “Distretto di polizia“.

L’amore nato tra Marco Marzocca e Liliana Bula Ferrer: galeotta è stata la chat

Liliana è di origine colombiana e ha conosciuto Marco grazie a un gruppo di discussione sul turismo. I loro dialoghi online hanno permesso loro di capire le diverse affinità che avevano in comune. Da lì a poco i due hanno deciso di incontrarsi e non si sono più lasciati: “Abbiamo cominciato a chattare e sentirci con un antenato di Skype. Le ho mandato una fotografia con un bonsai e poi abbiamo iniziato a sentirci per telefono”.

Mila Suarez, La Pupa e il Secchione Show/ È già polemica con Guenda e Soleil

Chi pensa che le loro culture siano inconciliabili deve però ricredersi, anzi questo è stato un elemento che ha arricchito anche i loro figli: “Mia moglie è colombiana, ha vissuto metà della sua vita in un altro Continente e metà in Italia. Dall’Italia ci siamo trasferiti negli Usa, un altro mondo, una cultura diversa, il prendere la vita in maniera differente. Abbiamo deciso di dare ai nostri figli questo bagaglio culturale, l’apertura mentale verso qualsiasi tipo di cultura e qualsiasi tradizione, perché siamo convinti che serva ad aprire la mente, ad affrontare meglio la vita, più si sa e più potere si ha nella vita”.

Francesco Chiofalo, La Pupa e il Secchione Show/ Il tumore torna a far paura?

© RIPRODUZIONE RISERVATA