Liliana Bula Ferrer, moglie di Marco Marzocca/ “Mi ha insegnato a non farmi…”

Liliana Bula Ferrer, moglie di Marco Marzocca: una vita insieme

Marco Marzocca è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi. L’attore, oltre ad aver lavorato duramente per riuscire a conquistare il successo, ha costruito una famiglia con Liliana Bula Ferrer, la donna che gli è accanto da tutta la vita e che lo ha sostenuto e aiutato in tutte le sue scelte. Un matrimonio che dura da più di vent’anni e che ha dato a Marco Marzocca la forza per affrontare tutte le difficoltà della vita. Consapevole di aver trovato in Liliana la sua fortuna, Marzocca lo ammette senza mezzi termini.

“21 anni di matrimonio, una grande storia d’amore, sono stato molto fortunato anche perchè ci vuole un pizzico di fortuna in queste cose. Bisogna in tanti anni di vita assieme capirsi e affrontare assieme i difetti di uno e dell’altro, nessuno e perfetto e poi bisogna lasciarsi un po’ andare”, raccontava a maggio 2021 durante un’intervista rilasciata al programma di Tv2000 condotto da Paola Saluzzi, L’ora solare.

Liliana Bula Ferrer, moglie di Marco Marzocca: “Ecco cosa mi ha insegnato”

Tra Liliana Bula Ferrer e Marco Marzocca che sono diventati genitori di Michele, Matteo e Massimo, non c’è solo amore, ma anche rispetto, complicità e sostegno. Un rapporto splendido e unico nel corso del quale l’attore ha imparato davvero tanto dalla donna che ha scelto come moglie e mamma dei suoi figli.

“Mia moglie mi ha insegnato a non farmi prendere dall’ansia, io ero molto ansioso, mi ha insegnato quanto è importante il dialogo interiore. Mi ha insegnato la mia signora è il dialogo con i bambini. Il figlio ha come riferimento i genitori quando è molto piccolo e diventa adolescente, e se gli arrivano segnali non positivi, anche se piccoli… fin dall’inizio l’importante è il dialogo e le parole che si usano”, raccontava ancora nel 2021 a Paola Saluzzi.

