LILIANA D’AMICO E RENATO IZZO, GENITORI SIMONA IZZO/ “Ogni figlia è la preferita”

Le sorelle Izzo sono dei veri e propri cicloni. Lo conferma Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno, quando le ospita in studio e in collegamento. Si parla all’inizio dei genitori, Renato Izzo e Liliana D’Amico, e insieme raccontano che “I nostri genitori dicevano a noi tutte che eravamo la loro preferita. Lo dicevano a tutte, una grande illusione. Ma era vero, in quel momento era assolutamente vero. E ancora adesso mamma fa così.” Simona Izzo poi ha ricordato che “Papà ogni volta che gli presentavo un fidanzato diceva che era un… non posso dirlo! Per noi era lui il vero amore della nostra vita. Avremmo dovuto dipendere soltanto da lui e da nessun altro uomo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Liliana D’Amico e Renato Izzo sono i genitori di Simona Izzo, attrice, doppiatrice e produttrice moglie di Ricky Tognazzi. Non è la prima volta che si parla dei genitori della Izzo, spesso lei stessa racconta di episodi di vita e del suo rapporto, spesso burrascoso con il padre, ma soprattutto sui social nelle scorse settimane è esplosa una vera e propria polemica per via di una serie di accuse e di commenti poco costruttivi degli haters ai danni di Liliana d’Amico. Quando la Izzo ha presentato la sua mamma sui social con uno scatto al mare, ecco che sono esplose le polemiche. Non sappiamo chiaramente e con dettaglio quando la donna sia nata ma sicuramente ha un’età importante visto che il marito, Renato Izzo, era classe 1929.

Complici i segni del tempo, in molti si sono scagliati contro Simona Izzo e la madre ree di esagerare con i ritocchini del chirurgo estetico tanto che alcuni si sono spinti oltre dandole del mostro e così si legge: «Si è rifatta male. Mamma mia», e ancora: «Si è rovinata questa signora. Quasi inquietante», «Mamma mia, fa paura! I danni della chirurgia». Inutile dire che Simonetta Izzo non ha risposto agli haters o, almeno, non si è abbassata al loro livello continuando a postare foto di una donna che tiene le redini di una famiglia numerosa, una donna forte proprio come lei, che è rimasta al fianco del marito Renato Izzo morto a Roma nel 2009. Il marito era attore e doppiatore proprio come la figlia e i suoi nipoti, una vita nel mondo dello spettacolo, con i pro e i contro del mestiere.

