Liliana Fiorelli, chi è il fidanzato dell’attrice/ “Sono legata a un uomo speciale, fase delicata”

Liliana Fiorelli: “Ho amato sia uomini e che donne”

Questo pomeriggio, l’attrice italiana sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo dove si racconterà a tuttotondo percorrendo anche la vita privata. Liliana Fiorelli ha sempre creduto nell’amore in tutte le sue sfaccettature: “Guardando indietro, posso dire di aver amato con diversa sfumatura, ma stessa intensità, sia uomini sia donne” racconta in un’intervista sul settimanale Oggi.

E ancora: “Non amo le etichette. Sono utili per il consumatore, servono per i prodotti in vendita. Credo che la sessualità, come l’affettività e l’amore, siano percorsi in divenire. Uso l’aggettivo fluido nel senso di spontaneo, per ciò che riguarda l’orientamento sessuale. Ma sono estremamente fedele e monogama. Protettiva nei confronti dell’amore che coltivo come un fiore. Non vorrei mai che, con relazione fluida, si intendesse una relazione inconsistente, di quelle che i cattivi genitori bollano come una fase che passerà.”

Liliana Fiorelli chi è il fidanzato: “Viviamo una fase delicata”

Liliana Fiorelli non è restia a parlare della sua vita privata. In un’intervista al settimanale Oggi, ha confessato di aver amato anche una donna: “La prima volta? Mi sono invaghita della mia compagna di giochi alle medie. Con lei provavo un senso di appagamento totale, non avevo bisogno di riempire il silenzio. Quella è stata l’illuminazione. Più avanti ho avuto una relazione con un ragazzo che è ancora un mio carissimo amico, quindi con una donna molto più grande, una persona estremamente formativa per me. Avevo 25 anni.”

E ancora: “Il bello di una relazione omosessuale è che hai a che fare con un tuo simile ed è come guardarsi allo specchio. Da allora mi sono detta che volevo essere accolta in un posto comodo, con un uomo o con una donna. L’amore non deve spiegazioni”. Per quanto riguarda la sua attuale relazione, l’attrice mantiene più riserbo: “Sono legata a un uomo speciale, ma non mi chieda il nome. Viviamo una fase delicata. Il più grande regalo è lasciarsi andare senza perdere se stessi, tenersi per mano senza costringersi”.











