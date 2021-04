Liliana Mele: “Essere di colore oggi è un vantaggio”/ “Mi sento come Benjamin Button”

Liliana Mele, attrice, è stata ospite della trasmissione “In Barba a Tutto”, condotta da Luca Barbareschi su Rai Tre. La donna, 37 anni, è nata a Gondar, in Etiopia, ed è giunta in Italia quando aveva soltanto sei anni, per poi fare ritorno in Africa otto anni più tardi, frequentando per un triennio il laboratorio teatrale “Airbag terzo millennio” dell’istituto italiano di cultura. Grazie alla sua bellezza, nel 2000 ha vinto la preselezione di Miss Italia nel mondo, accaparrandosi il titolo di Miss Etiopia, tornando nel nostro Paese per la finalissima del concorso, che la vede chiudere la sua esperienza al quarto posto, proprio ai piedi del podio.

Paolo Rossi: "Jannacci mi insegnò a non temere il palco"/ "Walter Chiari mio modello"

Dopodiché, per lei si spalancano le porte del cinema con Carlo Verdone in “L’amore è eterno finche dura” e della televisione (“Gente di Mare”, “Distretto di Polizia”, “Il capitano”, “Rosso San Valentino”, “Per amore del mio popolo”, “La scelta di Laura”, “Don Matteo 10”). Mele è laureata in Arte e Scienze dello Spettacolo e può fregiarsi di un master conseguito a Los Angeles presso la scuola di recitazione Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

CATHERINE SPAAK: "MOLESTIE SUI SET ITALIANI"/ "Mi insultavano con grosse parolacce"

LILIANA MELE: “ESSERE DI COLORE OGGI È UN VANTAGGIO”

L’attrice Liliana Mele, a “In Barba a Tutto”, ha spiegato subito che essere di colore oggi ai provini rappresenta un vantaggio: “Se c’è un privilegio in questo momento, va però detto che arriva dopo tanto tempo. Molte mie colleghe hanno fatto fatica con il lavoro per anni a causa del colore della loro pelle. La mia aspirazione odierna è dare testimonianza del percorso che ho avuto in maniera convincente e poi sfruttare in qualche modo questa fase di privilegio senza sensi di colpa. Io mi sento italiana su alcuni aspetti, per altri mi sento etiope”. L’artista ha detto di sentirsi affascinata dal teatro e dal cinema, aggiungendo: “So anche cantare, ho fatto qualche anno di accademia jazz anni fa, era una mia passione”. Una poliedricità che non può che giovare alla sua carriera, dal momento che Liliana Mele ha solo 37 anni: “Io mi sento come Benjamin Button, che da anziano diventa sempre più giovane. La popolarità? Quando sono arrivata dall’Etiopia ho avuto un momento di picco, poi ho vissuto sulle montagne russe”.

LEGGI ANCHE:

EX MARITI CATHERINE SPAAK: CAPUCCI, JOHNNY DORELLI, DANIEL RAY E TUSELLI/ "Ora basta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA