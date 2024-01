Liliana Petralia, chi è la moglie di Don Backy/ Colpo di fulmine sul set: il loro amore e il figlio Emiliano

Liliana Petralia, chi è l’attrice e moglie di Don Backy: l’incontro sul set

Don Backy vanta una ricca carriera alle spalle, fatta di grandi successi professionali nel mondo della musica e del cinema, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il cantautore, voce dell’iconico brano L’Immensità, è sempre stato piuttosto riservato per quanto riguarda la privacy e la sfera dei suoi sentimenti. Sappiamo, però, che l’incontro con la moglie Liliana Petralia è arrivato proprio in un contesto lavorativo, sul set del film Super rapina a Milano. Proprio nel film del 1964, di cui scrisse il soggetto assieme ad Adriano Celentano, Don Backy conobbe l’attrice.

Fu un vero e proprio colpo di fulmine, a tal punto che la coppia si innamorò, si sposò ed ebbe un figlio di nome Emiliano. Liliana Petralia è un’attrice celebre soprattutto negli anni ’60. Tra i suoi film più iconici figura L’immensità (La ragazza del Paip’s) del 1967: anche in questo caso recitò sul set al fianco del cantautore e marito.

Don Backy e Liliana Petralia: la storia d’amore e il figlio Emiliano

Don Backy raramente ha parlato in forma pubblica della sua vita privata e della storia d’amore con sua moglie, Liliana Petralia. In una delle rare dichiarazioni pubbliche, però, il cantautore si era così espresso riguardo il loro rapporto. «Io e mia moglie stiamo ancora insieme da allora“, le sue parole in un’intervista al Corriere della Sera concessa nel marzo 2022.

Parlando invece di Emiliano, il figlio nato dalla loro storia d’amore e che non ha seguito le orme artistiche dei genitori, il cantautore aveva spiegato: “Mio figlio Emiliano ha 53 anni e ha un negozio di sigarette elettroniche. Per fortuna non ha fatto il cantante: pensiamo ai figli dei Pooh, di Albano, di De André, quando hai l’ombra del babbo addosso spesso è un problema. E poi mio figlio è parecchio stonato, non avrebbe potuto cantare. Somiglia alla mamma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA