A Chi l'ha visto il giallo di Liliana Resinovich, con il focus sulla recente testimonianza di un ristoratore di Trieste: fra dubbi e domande

Si torna sul caso di Liliana Resinovich questa sera a Chi l’ha visto. Per la nuova puntata del programma di Rai Tre, in onda come al solito dalle 21:20 circa, Federica Sciarelli e il suo team approfondirà la vicenda dell’omicidio della donna di Trieste, uscita di casa il 14 dicembre 2021 e poi ritrovata senza vita nel bosco delle Fragole il 5 gennaio seguente. Cosa è successo? L’unico indagato, ricordiamo, è il marito, Sebastiano Visintin, che ha sempre rimandato al mittente ogni accusa.

Liliana Resinovich, ristoratore: “Volevo solo aiutare”/ “Lilli e Sebastiano non sembravano felici”

La procura la pensa però diversamente, convinta che solo lui potesse avere un qualche interesse nell’ammazzare Liliana, forse per via del fatto che la moglie volesse lasciarlo per andare a vivere con Claudio Sterpin. È tutto da dimostrare secondo l’indagato, che non ha mai creduto alla storia d’amore fra Liliana Resinovich e l’ex maratoneta, parlando solo di semplice amicizia e nulla più. A complicare la posizione di Sebastiano, la mancata concessione di una terza perizia super partes che possa fare chiarezza sulla morte di Lilli, tenendo conto che la prima, quella del dottor Costantinides, parlava di suicidio mentre la seconda, della dottoressa Cattaneo, indica come causa della morte della donna un omicidio.

Liliana Resinovich, Sebastiano: “Non ci sono io dietro le testimonianze”/ Claudio: “E' una buffonata!”

LILIANA RESINOVICH, LE TESTIMONIANZE SUL GIALLO

Di mezzo una serie di testimonianze che sollevano un po’ di interrogativi, come ad esempio quella più recente — di cui si discute da giorni — di un ex ristoratore che si è presentato in casa di Sebastiano Visintin raccontandogli che Liliana un giorno gli aveva chiesto due sacchi neri della spazzatura, chiedendo allo stesso pizzaiolo di non dire niente al marito. Possibile siano gli stessi sacchi trovati sul corpo della povera Lilli cadavere?

La vita in diretta li ha esaminati, e quelli del pizzaiolo risultano avere dimensioni differenti. Ci si domanda come mai questo testimone abbia deciso di rivelare questa cosa solo ora, e il fratello della vittima, Sergio Resinovich, ha deciso di denunciare lo stesso pizzaiolo.

Liliana Resinovich a Quarto Grado/ La nuova testimonianza è attendibile? I dubbi della famiglia

LILIANA RESINOVICH, LO SCONTRO FRA SEBASTIANO E I FAMIGLIARI DELLA VITTIMA

“Io volevo solo aiutare Sebastiano”, ha spiegato lo stesso testimone. Questa sera a Chi l’ha visto non è da escludere che quest’uomo, che sembra in assoluta buona fede, possa essere raggiunto dalle telecamere del talk di Rai Tre, magari per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.

Fra i possibili ospiti anche uno dei due protagonisti, Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, senza dimenticarsi di Sergio Resinovich, da sempre convinto che il marito di Lilli sappia di più di quanto fino a oggi rivelato. Vedremo quindi quello che verrà trasmesso durante il programma di Rai Tre, a cominciare dai dettagli esclusivi e precisi raccolti spesso e volentieri dalla redazione dello show. Resta comunque la grande domanda: chi ha ucciso Liliana Resinovich? Ad oggi non vi sono affatto certezze anche perché la “pistola fumante” nei confronti di Sebastiano non è ancora stata trovata e non è detto che mai si troverà.