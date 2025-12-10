A Chi l'ha visto si torna sul giallo di Liliana Resinovich e anche questa sera si approfondirà la testimonianza di Alfonso Buonocore: le anticipazioni

Nuovo aggiornamento sul giallo di Liliana Resinovich questa sera a Chi l’ha visto. In diretta su Rai Tre si tornerà sul caso dell’omicidio della povera donna di Trieste, trovata senza vita il 5 gennaio del 2022. Da quasi quattro anni l’assassino non ha un volto e più passano i giorni e più la questione sembra ingarbugliarsi.

Al momento, ricordiamo, l’unico indagato resta il marito, Sebastiano Visintin, che secondo la procura avrebbe ammazzato la moglie, forse spinto da gelosia o da qualche altro motivo non chiaro. Ricordiamo che, secondo il racconto dell’amico speciale della vittima, Claudio Sterpin, Liliana Resinovich avrebbe dovuto lasciare Sebastiano pochi giorni dopo la sua scomparsa, una circostanza che è sempre sembrata piuttosto sospetta. Dal suo canto Sebastiano rimanda ogni accusa al mittente, dicendosi innocente e non credendo mai alla storia di amore ventilata da Sterpin: “Solo un’amicizia e nulla più”, ha ripetuto spesso e volentieri negli ultimi quattro anni.

LILIANA RESINOVICH, IL FOCUS SUL RISTORATORE

Sullo sfondo rimangono tutte le varie testimonianze che sono emerse in questi 48 mesi, a cominciare dall’ultima, quella con protagonista il signor Alfonso Buonocuore. Il ristoratore di Trieste – come ormai è ben noto – ha svelato di aver visto Liliana Resinovich prima di morire, in quanto la donna gli avrebbe chiesto due sacchi neri in due occasioni distinte.

Il ristoratore aggiunge inoltre che il rapporto con Sebastiano della donna non gli è sembrato idilliaco e che, quando la vittima gli ha chiesto i sacchi, gli ha anche detto di non dire niente proprio al Visintin. Sergio Resinovich, fratello della vittima, ha fatto andare su tutte le furie queste parole, dicendosi convinto che lo stesso ristoratore starebbe recitando, ma a quale scopo? Davvero è possibile pensare che Sebastiano si sia messo alla regia di tutto questo, come appunto insinua Sergio?

LILIANA RESINOVICH E LE TESTIMONIANZE SOSPETTE

Ci pare davvero poco probabile, anche perché, qualora venisse scoperto, la sua posizione si aggraverebbe ancora di più di quanto non lo sia già. Chissà che magari proprio Sergio Resinovich non sarà oggi nuovamente ospite di Chi l’ha visto e con lui potrebbe esservi proprio il ristoratore, già sentito dal talk di Rai Tre la scorsa settimana. Un giallo nel giallo che va ad aggiungersi ad altri particolari piuttosto dubbi di tutta la vicenda legata all’omicidio di Liliana Resinovich, come ad esempio quello della rottura della vertebra T2, che secondo il tecnico Giacomo Molinari avrebbe causato lui in sede autoptica.

Sergio Resinovich ha denunciato anche lui, non credendo alla versione dello stesso, così come risulterebbe dalla perizia della dottoressa Cattaneo, secondo cui quella frattura sarebbe stata causata proprio dall’assassino, quindi non poteva essere stata causata dopo la morte, ma durante o leggermente prima. Tanta carne al fuoco quindi per il caso di Trieste, siamo certi che Federica Sciarelli riuscirà a snocciolare tutta la vicenda con la sua grande professionalità che da sempre la contraddistingue.

LILIANA RESINOVICH IL SIT DELL’11 DICEMBRE

Siamo anche certi che questa sera la conduttrice di Chi l’ha visto ricorderà l’importante appuntamento di domani, a proposti di Liliana Resinovich. Amici, parenti e famigliari hanno organizzato un sit in davanti al tribunale di Trieste per l’11 dicembre, così come anticipato da giorni da Sergio Resinovich e da Claudio Sterpin, per chiedere che i tempi della giustizia siano più celeri in generale, non soltanto in merito al caso della triestina uccisa.

Saranno molti coloro che si uniranno al coro, anche semplici cittadini che hanno preso a cuora la vicenda della povera Lilly, per protestare in modo pacifico. Chissà che magari non possa esserci una nuova incursione di Sebastiano Visintin, che aveva già fatto la sua “presenza” durante l’incidente probatorio dello storico rivale Claudio Sterpin, registrando momento di alta tensione.