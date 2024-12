Nella diretta odierna di Storie Italiane è andata in scena una breve lite tra Giovanni Terzi e gli amici e parenti di Liliana Resinovich – invitati, come sempre, per parlare di quanto accaduto alla donna morta in condizioni non ancora chiarite e sugli ultimi sviluppi nell’indagine attualmente in corso – con lo giornalista che interpellato dalla conduttrice Eleonora Daniele ha spiegato che “ha ragione Sebastiano a lamentarsi che tutti da tre anni lo stanno additando come se fosse un assassino“, ricollegandosi poi alle parole dell’amica di Liliana Resinovich – Gabriella – che poco prima in trasmissione ha detto che “non usciva mai con i sacchi della spazzatura” chiedendosi “cosa significa questa cosa qua” per criticare “le continue allusioni” che attualmente non hanno alcun fondamento.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: "Ha firmato la sua condanna a morte"/ "Dovevamo andare via assieme"

Lo scontro a Storie Italiane tra Giovanni Terzi e i parenti di Liliana Resinovich: “Accusate Sebastiano senza nessun fondamento”

Sulle parole del giornalista Giovanni Terzi a Storie Italiane è immediatamente intervenuta la stessa amica di Liliana Resinovich che ha precisato che “lo stesso Sebastiano dice che è uscita con i sacchi dell’umido” sottolineando che “nessuno fa allusioni, ma è Sebastiano che ogni giorno va in televisione a dire cose diverse”, alternandosi immediatamente alle risposte accese da parte del giornalista che le chiede di essere onesta nell’ammettere che “lei accusa continuamente una persona“.

Liliana Resinovich, l'amica "Uccisa da più persone"/ Claudio Sterpin "Rivendico diritti di cittadino-amante"

Dal conto suo la cugina di Liliana Resinovich – Silvia – ha precisato allo stesso Giovanni Terzi che “noi diciamo solo che Sebastiano sa più di quello che racconta, perché non ha mai raccontato niente e ha continuato a contraddirsi”; mentre alla richiesta del giornalista di spiegargli perché “Claudio per primo abbia parlato dei sacchi neri in cui è stata trovata” la donna, Gabriella l’ha accusato di “ascoltare solo quello che vuole sentire” ribadendo che “lei non ha vissuto in prima persona tutta questa vicenda e tutte le contraddizioni di Sebastiano”.