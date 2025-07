A Chi l'ha visto le parole degli avvocati di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich: ecco cosa hanno detto in diretta su Rai Tre

Il programma di Rai Tre, Chi l’ha visto, ha parlato con i due avvocati di Sebastiano Visintin, l’uomo accusato di aver ammazzato la moglie, Liliana Resinovich. Le prime parole sono state di Alice Bevilacqua, che si è detta un po’ stupefatta per via del fatto che la procura stia indagando a senso unico, solo nei confronti del suo assistito.

Il Gip ha inoltre respinto una nuova perizia sulla famosa vertebra T2 di Liliana Resinovich, che sembrava potesse essere stata rotta dal tecnico durante la prima autopsia. “Il Gip ha usato un termine che ci ha abbastanza feriti che è ultroneo – le parole di Liliana Resinovich – ma con la stessa ordinanza lo stesso Gip accoglie la richiesta dell’incidente probatorio della procura con cui dispone accertamenti sui coltelli di tre anni fa di Sebastiano”.

E ancora. “Noi ci siamo detti che questo caso ha un’importanza mediatica ma non solo, perchè si ripercuote tutto su Sebastiano che è accusato dell’omicidio, quindi tutto questo è sentore di quello che sarà in futuro un errore giudiziario”.

Per l’avvocatessa di Sebastiano Visintin c’è il rischio che si ripeta con Liliana Resinovich quanto fatto con Chiara Poggi: “Il caso Garlasco cosa ci insegna? Fateli tutti gli accertamenti, ma adesso non fra 20 anni, Sebastiano ha un’età che mi preoccupa. Gli accertamenti devono essere fatti ma non solo nella direzione dell’imputato.

Quando la procura indaga Sebastiano chiede l’incidente probatorio di Sterpin e ascolta la testimone (l’albergatrice che avrebbe visto litigare Sebastiano e Liliana ndr) per costruire il movente, ma perchè, ci chiediamo, non sentono il preparatore anatomico, non fanno una consulenza radiologica sulla T2? Facciamoli questi accertamenti, noi insisteremo al costo di chiedere un incidente probatorio al mese”.

LILIANA RESINOVICH, AVVOCATI SEBASTIANO: “SIAMO SBIGOTTITI”

Il talk condotto da Federica Sciarelli ha parlato anche con Paolo Bevilacqua, altro avvocato di Sebastiano che si sta occupando del caso Resinovich, che ha spiegato: “Noi siamo sbigottiti e increduli perchè tutti i segnali lanciati dalla procura portano in una direzione, ma nel momento in cui devi tradurre con interpretazione scientifica dei dati obiettivi, che sono quelli rinvenuti tre anni e mezzo fa, devi andare in tutte le direzioni che però questo incidente probatorio, questo provvedimento del Gip, clamoroso, sta negando”.

E ancora: “Quello che ferisce è che lo stesso giudice invece di prendere atto di una richiesta delle parti che andrebbe in tutte le direzioni, taglia le richieste, continua nell’accettare le perizie e l’incidente probatorio sui coltelli a tre anni e mezzo, decine di migliaia di euro spesi per riesaminare i mille coltelli di Sebastiano e quanti altri che ne usciranno, visto che ne regalavano a chiunque anche a Sterpin da parte di Liliana, per esaminare tutti i reperti passati, già esaminati dalla polizia scientifica di Milano, più le ultime novità emerse dal suggerimento Cattaneo”.

LILIANA RESINOVICH, AVVOCATI SEBASTIANO: “E’ UNA COSA ECLATANTE…”

Quindi ha aggiunto: “Ma la cosa eclatante è che negano la perizia medico legale che la stessa procura aveva chiesto nella sua consulenza. La procura lascia per strada la super perizia collegiale e soprattutto quella radiologica sulla vertebra che la consulenza Cattaneo ascrive in maniera molto astratta all’8 gennaio 2022 di fronte ad una dichiarazione testimoniale sbandierata che diceva che era stata provocata successivamente. La t2 non è una cosa così, è una delle modalità della morte di Liliana, vuole che non sia eclatante l’averci negato questa perizia? Ci dicono ultronea?”, conclude l’avvocato abbastanza adirato.

Ricordiamo che la famosa frattura alla vertebra per chi indaga è stata provocata dall’assassino mentre il tecnico dell’autopsia ha spiegato più volte di averla provocata lui proprio in fase di autopsia, dicendosi assolutamente certo di quanto fatto. Su questo punto la difesa intende andare a fondo ma evidentemente gli inquirenti non ne vogliono sapere: vedremo come proseguirà questa battaglia legale.