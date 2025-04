L’avvocato di Claudio Sterpin, Squitieri, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti stamane a Storie Italiane, sul caso di Liliana Resinovich. Il legale dell’ex maratoneta si è soffermato in particolare sulla consulenza della dottoressa Sara Capoccitti secondo cui la persona inquadrata dalle telecamere di sorveglianza di Trieste la mattina dell’omicidio, il 14 dicembre del 2021, non sarebbe realmente Liliana Resinovich.

“Sebastiano sembra abbastanza sereno – le parole del legale – ma questa consulenza sui video di Lilly (quelli della telecamera di sorveglianza che riprenderebbero la donna in strada ndr) apre degli squarci tutt’altro che scandagliati. Ci si pone seri interrogatori sull’identificazione della persona se fosse stata o meno Liliana Resinovich”.

E ancora: “Stando a questa consulenza c’è un punto: alle 8:41, le telecamere di via Damiano Chiesa inquadrano Lily, o almeno una persona che assomiglia a lei, quindi sarebbe morta dopo quell’ora. Se invece, come noi riteniamo sulla base della consulenza, questa persona non è Lilly o vi siano dubbi, allora tutto sarebbe ancora in ballo perchè Liliana Resinovich potrebbe essere morta precedentemente“.

C’è stato però il riconoscimento della signora del negozio di frutta e verdura, che ha detto di aver visto Liliana quella mattina: “La signora deve essere risentita – spiega l’avvocato – ma noi siamo sicuri che il riconoscimento si riferisse ad un altro giorno, ma non perchè a mentito ma solo per una questione mnemonica”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “NON SI SAREBBE MAI SEPARATA DAI TELEFONI”

L’avvocato ha proseguito: “Se Liliana Resinovich non è quella persona come sostiene la dottoressa Sara Capocciti allora vuol dire che è morta prima, cambierebbe tutto. Noi dobbiamo porre rilievo non solo su questioni scientifiche ma anche sostanziali. Due sono gli elementi fondamentali: il primo è che Liliana sarebbe uscita per andare alla Wind senza portare con se i due telefoni e questa è già una circostanza singolare, quanto meno singolare.

Non solo, ma poi è uscita di casa con le sue tre chiavi che non consentono di aprire la sua abitazione, e poi avrebbe una borsetta piccola che non coincide con la borsetta da cui lei non si separava mai e queste sono le tracce che abbiamo voluto ribadire e su cui abbiamo voluto porre l’accento, al di là delle questioni tecniche perchè la dottoressa Capoccitti dice che non c’è identificazione”.

“Non sono mai state fatte perizie antropomotriche – ha aggiunto il legale – da parte della procura che noi sappiamo”. Per Claudio Sterpin, in collegamento a Storie Italiane: “Lei non si sarebbe mai separata da quei due telefoni, nessuno oggi purtroppo esce senza telefonino, se si fosse accorta sarebbe tornata indietro, come faccio io quando mi accorgo di aver dimenticato il telefonato a casa, lei non può aver lasciato in casa i suoi telefoni volutamente”.

LILIANA RESINOVICH, L’AVVOCATO DI CLAUDIO STERPIN E LO “SCONTRO” CON LUGLI

Massimo Lugli però non ci sta: “Io ho parlato con la dottoressa Capoccitti, è molto meno tranchant su questo punto, la scienza forense non è esatta. Riapriamo tutti i casi perchè non ci fidiamo delle perizie. L’esperienza ci insegna che ogni perizia è contestabile. Si contestano sentenze in giudicato ma non si può contestare una perizia”. L’avvocato di Sterpin ha replicato: “La verità in tasca non ce l’ha nessuno ma al di là delle consulenze della dottoressa Capoccetti noi dobbiamo rifarsi a delle questioni sostanziali. In studio avete detto che nessuno si separa oggi dai cellulari”.

E ancora: “Quella mattina Lilly doveva andare alla Wind, quindi si suppone che si sarebbe portata il telefono. Il dato certo inconfutabile non esiste ma esiste una probabilità al contrario, esiste una probabilità che quella donna non sia Liliana Resinovich, e cambia tutto. Lei alle 8:24 finisce di parlare con Sterpin poi alle 8:36 la cella aggancia la sua abitazione, quindi alle 8:41 non può essere in via Damiano Chiesa, a meno che non avrebbe corso. La polizia già a dicembre 2021 non aveva ritenuto Liliana in quei video”.