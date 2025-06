Durante la nuova puntata di questa sera di Quarto Grado, ci sarà un ampio approfondimento sul caso di Liliana Resinovich, la povera donna di Trieste molto probabilmente uccisa il 14 dicembre del 2021, poi ritrovata nei boschetti della città il 5 gennaio dell’anno successivo. Per l’omicidio la procura sta indagando solo sul marito, Sebastiano Visintin, convinta che sia stato lui ad ammazzarla, ma lo stesso si continua a proferire innocente, dicendosi totalmente estraneo ai fatti.

Liliana Resinovich/ Silvia Radin: “Custodiva un segreto che non poteva raccontare, tutti quei soldi...”

Durante il talk condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi si analizzeranno le ultime novità sulla vicenda che tiene con il fiato sospeso i famigliari della povera Liliana Resinovich da tre anni e mezzo a questa parte, a cominciare dalle nuove analisi che sarebbero state richieste dal pubblico ministero sulle tracce trovate sotto le scarpe della vittima. Le suole delle calzature indossate di Lily sono uno dei tanti misteri di questa vicenda, tenendo conto che sono state trovate quasi come nuove, nonostante la donna avrebbe camminato nello stesso boschetto in un periodo quasi invernale, con la possibilità quindi di schiacciare terra, fango e chissà cos’altro.

Omicidio Liliana Resinovich, consulenti di Sebastiano Visintin/ "Troppi dubbi, serve una perizia collegiale"

LILIANA RESINOVICH, IL GIALLO DEL LABORATORIO DI SEBASTIANO

Il forte sospetto di chi sta conducendo le indagini è che quel terriccio potrebbe provenire dal laboratorio di Sebastiano Visintin, un altro dei luoghi simboli di questa tragedia. Nella mattinata presunta dell’omicidio, il telefono di Sebastiano ebbe un “vuoto” di molte ore, e lo stesso marito ha sempre spiegato che nel suo laboratorio spesso e volentieri il cellulare non prende, essendo quella una zona particolarmente “schermata”.

Non è chiaro se a Quarto Grado ci saranno i noti “accusatori” di Visintin, a cominciare da Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, che da tre anni e mezzo racconta di come pochi giorni dopo la sparizione di Lily, i due sarebbero dovuti andare a vivere assieme per iniziare una nuova vita, circostanza smentita puntualmente da Sebastiano ma anche da Carmelo Abbate, uno degli opinionisti fissi del talk del quarto canale, nonché uno dei pochi che ha sempre difeso a spada tratta Visintin.

Liliana Resinovich/ Silvia Radin “Sebastiano dica tutto quello che sa, quella scatola di scarpe vuota...”

LILIANA RESINOVICH, COSA EMERGERA’ DALLA NUOVA PUNTATA DI QUARTO GRADO?

Fra coloro che puntano il dito verso quest’ultimo anche Silvia Radin e Sergio, rispettivamente cugina e fratello di Lily, ma anche Gabriella, ex amica di Sebastiano. C’è chi la chiama la banda degli onesti, chi quella dei tenaci, fatto sta che negli ultimi tre anni e mezzo si sono sempre fermamente opposti alle prima tesi, quella del suicidio della povera Liliana Resinovich e alla fine, grazie alla consulenza della dottoressa Cattaneo, sono riusciti a “confermare” la tesi dell’omicidio, facendo finire sotto indagine Sebastiano.

Vedremo se la puntata di questa sera di Quarto Grado ci regalerà qualche nuovo colpo di scena: non va dimenticato che il programma di Rete 4 fu il primo a dare la notizia dell’indagine proprio nei confronti di Visintin.