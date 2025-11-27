A Dentro la notizia e La vita in diretta si è parlato del giallo di Liliana Resinovich con le interviste a Claudio Sterpin, Sebastiano e Sergio Resinovich

Il giallo di Liliana Resinovich al centro dei servizi di Dentro la Notizia e La vita in diretta. Il focus è sugli ultimi aggiornamenti, la testimonianza del ristoratore di Trieste secondo cui Liliana gli avrebbe chiesto due sacchi neri diversi mesi prima della sua morte. Claudio Sterpin, amico speciale della vittima, ha parlato con il talk di Canale 5 commentando questi ultimi risvolti e spiegando: “È una bufala, come tante altre che sono state dette in questo caso, ognuno dice la sua e la maggior parte sono bufale, lo dico dal gennaio 2022. Questa è un’altra bufala delle tante che sono state raccontate da quella che io chiamo un’associazione a delinquere, l’ho detto nel gennaio del 2022 e lo ripeto, ho detto che la morte di Liliana Resinovich è stata causata da più persone, più di due o di tre, non ne ho idea”.

E ancora: “Io mi sono fatto la mia idea ma è inutile che la espongo, sono congetture, c’è mezza Italia convinta che io abbia ammazzato Lilli e che mi spieghino come e quando”. Riferendosi ai famosi sacchi neri ha aggiunto: “Li ho sempre avuti, da sempre ho tre grandezze diverse di sacchi neri, ne ho svuotato uno per le foglie degli alberi tre giorni fa. Il sacco nero l’ha visto quel furbone di Fulvio Covalero (amico di Liliana ma anche di Claudio, ndr) quando gli ho dato una mano a portare via la macchina da cucire e il sacco nero era sul fondo del baule della mia auto per non strisciarla: lui è rimasto impressionato dal vedere un sacco nero su un’auto quando penso che ce l’abbia metà degli italiani”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO: “PERCHE IL PIZZAIOLO PARLA OGGI?”

Sulla testimonianza ha aggiunto: “Io non conosco quel pizzaiolo, probabilmente sarò entrato in quella pizzeria se lui era lì 25 o 30 anni fa, ho girato quasi tutte le pizzerie di Trieste ma non era nel mio giro di pizzerie preferite. Perché dobbiamo pensare a un disegno ordito da qualcuno? Dirlo oggi è una bufala nella bufala, a cosa serve dirlo oggi? Doveva farlo in tempo debito, 3 anni fa; secondariamente doveva andare in polizia a dire le sue cose, non da Sebastiano”.

“Io scopro una cosa importante e la vado a dire a Sebastiano? Io preferisco pensare, perché io penso sempre male, che questo tizio sarà andato da Sebastiano a raccontargli questa cosa perché Sebastiano sa tutto. A me sembra idiota da parte di Lilli – riferendosi alla storia dei sacchi – per questo credo poco alla veridicità di questa storia, con 100 centesimi compri un pacco da 20 di sacchi neri, hai bisogno di chiederli a un pizzaiolo che conosci a malapena, e poi lui si ricorda 4 anni dopo?”. Come dargli torto.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO SULLA NUOVA TESTIMONIANZA

Dentro la Notizia ha parlato anche con Sebastiano Visintin a proposito di questa testimonianza, spiegando: “La cosa mi ha veramente stupito, sono rimasto impietrito dalla prima cosa che mi ha detto, ovvero: ‘Sebastiano, sono venuto qui perché devo parlarti di Liliana’. Mi ha detto che Liliana gli aveva chiesto i sacchi ma non so se nel locale… non so dove esattamente. Quanto tempo prima è successo? Non ho la minima idea. Agli inizi ho pensato a chissà cosa dovesse raccontarmi, poi non riuscivo a capire perché fosse venuto da me a dirmi queste cose. Secondo me sono cose che dovranno essere giudicate dagli inquirenti”. Sebastiano ha registrato questa conversazione: “Io mi trovavo col telefono in mano perché stavo parlando con una persona e quando ho aperto la porta e mi ha detto che mi doveva dire delle cose su Liliana, ho pensato a qualcosa di importante, perciò ho staccato la comunicazione e ho attaccato il registratore perché mi sono insospettito”.

Parlando con La vita in diretta ha più o meno ribadito le stesse cose Sebastiano: “Da quel giorno (sabato scorso, ndr) sto tremando, io non l’ho riconosciuto subito (dice riferendosi al ristoratore, ndr) e mi fa: ‘Sai, Sebastiano, sono qui perché devo dirti cose importanti di Liliana’, mi si è gelato il sangue. Avevo il telefono in mano e ho registrato la chiacchierata, mi è venuto istintivo, una persona che viene da me… ho pensato chissà cosa volesse dirmi, qualcosa di tremendo e importante”. Quindi ha proseguito nel suo racconto: “Mi ha detto che Liliana gli aveva chiesto se poteva dargli uno di questi sacchi e il giorno dopo è tornata a chiedere un altro sacco nero e poi gli ha detto di non dire niente a Sebastiano. Gli credo? Sul momento son rimasto impietrito però mi son fatto un sacco di domande, perché è venuto da me e perché ha aspettato così tanto tempo; quindi credere a questa persona mi è un po’ difficile oggi come oggi. Sergio dice che mi sono inventato tutto? Mi rifiuto di rispondere, non merita un commento”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DI SERGIO

E proprio Sergio Resinovich, parlando con La vita in diretta, ha ribadito il suo grande scetticismo: “Non so come mai si è inventato questa roba, io penso che qualcuno l’abbia imbeccato, questo qua è arrivato dopo 4 anni, perché non è andato subito in questura? Io spero che dica il nome di chi è questo carabiniere che gli ha detto di farsi i fatti suoi, non è possibile che gli abbia chiesto i sacchi neri, non so perché si è inventato questa roba o se l’è inventata lui o qualcuno gli ha detto di dire queste cose, io penso che qualcuno lo abbia imbeccato ed è il mio ex cognato”.

E ancora: “Mia sorella aveva paura di Sebastiano, io ho il sospetto che lui la odiasse proprio, lui sta depistando, non sta cercando la verità, ma poi ti suona il campanello e vai a registrare? Questo testimone mi vuole incontrare? Io non lo voglio incontrare, non hanno niente da dire. I testimoni a favore o meno? Ci sono testimoni veri o falsi”.