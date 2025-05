C’era Claudio Sterpin ieri sera in collegamento con il programma Quarto Grado, per parlare del caso di Liliana Resinovich. Le prime parole dell’amico speciale della donna trovata nei boschetti di Trieste a gennaio 2022, sono state per il filo giallo trovato sul corpo di Lily, che potrebbe appartenere ad una felpa indossata da Sebastiano Visintin proprio il giorno della sparizione della moglie, ma anche ad una maglietta che lo stesso Claudio Sterpin indossò undici anni fa per un evento speciale legato alla maratona.

“Ci ricamano attorno cose che sono inconcludenti e inesistenti. Lei non l’ha mai indossata questa maglia – dice l’ex maratoneta in merito alla sua maglia – se vengono a cercare una maglia gialla da me vengono a buttare via del tempo. Sebastiano dice di indagare anche a me per la maglia gialla? Domenica in piazza Unità d’Italia c’erano 500 maglie gialle, potevano sequestrarle che forse trovavano un filo. Ma parliamo di idi*ti o di gente con conoscenza? Lily non avrebbe mai potuto entrare in contatto con quella maglia, è da escludere in maniera più assoluta, se c’è da perdere tempo noi siamo qui”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E LA GIACCA GIALLA

Sulla vicenda si è espresso anche l’avvocato di Claudio Sterpin, Squitieri, che ha precisato: “La giacca a cui fa riferimento lo Sterpin è una giacca totalmente sintetica, mentre dalla tramatura del tessuto sembra che Sebastiano indossi una felpa, con una tramatura molto più spessa, quella della felpa gialla ritratto dalla Go Pro. Questo può essere un corollario inserito in un altro contesto naturalmente”.

Per il generale Garofano, consulente di Sebastiano: “Serve un’analisi complessa sul filo il trattamento, la lunghezza, il monofilo, la larghezza, tanti parametri da identificare e poi il colore è da accertare visto che l’uso e l’esposizione agli agenti atmosferici possono differenziarlo.

Si può stabilire se quel filo è compatibile con uno o più indumenti, sappiamo che il fatto di convivere e la mancata possibilità di datarlo perde di efficacia indiziaria in ogni caso una risposta l’avremo”.

Per Carmelo Abbate però: “Vale zero questo indizio dal punto di vista giudiziario, Sebastiano e Liliana Resinovich vivevano assieme, quindi che ci sia una traccia di Visintin sul corpo di Lilly vale zero. Ma vale zero anche il profilo disegnato dall’albergatrice (Jasmina, che accusa Sebastiano ndr), lui può aver avuto un momento di stizza ma poi i due sono andati in giro per il mondo d’amore e d’accordo. Che venga una persona e mi dica che anni prima Sebastiano è venuto da me ed ha avuto un gesto di stizza: vale zero. Perfino Sterpin ha dichiarato agli inquirenti che non risultano mai episodi di violenza”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN E IL GIALLO DELLE TELECAMERE

Claudio Sterpin ha poi parlato dei dubbi legati alle riprese delle telecamere: “Con tutte le ricerche che sono state fatte qualche tarlo me l’hanno messo in testa. Il problema in merito al fatto che quella sia o meno Liliana Resinovich verrà risolto con le indagini. Non è solo la statura di Lily ma anche l’andatura. In qualche parte la riconosco l’andatura… in discesa è difficile controllare il passo di una persona, essendo via Damiano Chiesa tutta in discesa sei portata a spingere un po’ di più”.

Se si confermasse l’ipotesi di una eventuale sosia si aprirebbero però scenari impensabili, come ad esempio quella di una vera e propria banda criminale: “Tutto può essere – dice Sterpin – non è escluso che tutto questa fattaccio possa essere premeditato, spieghiamoci questo”.

Sul punto l’avvocato precisa: “L’unica cosa certa è che nessuno può identificare con certezza quella persona con Liliana Resinovich. Può esserci una somiglianza di questa donna, poi che sia una sosia o meno sono altre considerazioni. Siamo partiti dall’analista forense nel mettere i dubbi ma anche da caratteristiche sostanziali, il fatto che lei sia uscita di casa senza due cellulari. Ricordiamo che l’iPhone che riceveva i messaggi non aveva PIN, quindi era accessibile a chiunque. Se mettiamo insieme tutti gli elementi mi sembra che diventa difficile pensare che non sia Liliana Resinovich nel video”.

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “NON PUO’ ESSERE STATA NEL BOSCHETTO”

Claudio Sterpin ha proseguito: “Sebastiano raccontava a tutti che io ero nel boschetto, lui ha iniziato da subito a raccontare fandonie, per questo io mi sono espresso, altrimenti me ne sarei stato zitto, io sono convinto che la cosa non potrà avere uno sbocco, la verità ci sarà. Sebastiano ha cominciato a soffrire due o tre giorni fa? Io per tre anni non l’ho visto soffrire più di tanto”.

Su dove è stato il cadavere della povera Liliana: “L’ho detto più di tre anni fa, se ben ricordate, andate a cercarvi le mie dichiarazioni di inizio ’22, lei è stata uccisa il giorno 14, tenuta da qualche parte al fresco fino alla notte fra il 4 e il 5 gennaio 2022, perchè se no sarebbe stata spolpata dai cinghiali che allora pullulavano, un cadavere finiva spolpato in due giorni”.

Per Garofano: “Sulla base dei non ricordo e della scarsa lucidità di Sebastiano si sono costruite ipotesi che non hanno ragioni d’essere, queste è un caso complesso, davvero difficile da decifrare. Serve un’altra perizia, Sebastiano è indagato per la perizia della dottoressa Cattaneo ricordiamo”.

Quindi l’avvocato di Sterpin conclude: “Questa non è una storia di violenza o di violenze subite, questa è una storia di contrasti latenti, incomprensioni, ed è questo il quadro ritratto da Jasmina, che non è l’unico elemento

. Lei tratteggia una situazione di attrito latente, ed è questo che viene descritto”. Secondo Squitieri: “Non si può tornare indietro, la morte di Liliana Resinovich è stata causata da un’azione violenta, se proprio vogliamo fare il pelo nell’uovo qualche perplessità noi la manteniamo sui 22 giorni in cui il corpo è rimasto nel boschetto”.