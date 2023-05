Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: “Aveva degli spasimanti”/ Il marito nega

Liliana Resinovich era una donna particolarmente elegante e in forma e non era difficile che attirasse su di sé gli occhi degli uomini. Claudio Sterpin, amico e presunto amante della donna, racconta a Quarto Grado che in sauna, in Slovenia, dove la signora andava sempre con il marito Sebastiano, aveva vari spasimanti: “Lei mi ha raccontato un sacco di volte dei corteggiatori. Gabriella, una sua amica, conferma la versione di Claudio: “In un’occasione presso una sauna uno sconosciuto avrebbe allungato una mano verso di lei”.

Sebastiano, il marito di Lilly, non è però della stessa versione: “Sono trent’anni che vado in sauna lì. Da quando conosco Liliana siamo sempre andati una-due volte al mese. Ci si conosce tutti. Liliana me lo diceva, mi diceva se qualcuno la guardasse in maniera differente. Bisogna provare le cose che si dicono. Quando si parla, quando si dicono certe cose, bisogna provarle. Ci conosciamo tutti. L’ultimo weekend sono stato su tre giorni in Austria e ci sono tutti amici che conoscono Liliana”.

Cosa è successo a Liliana Resinovich?

Ancora dubbi su cosa sia accaduto a Liliana Resinovich il giorno della sua scomparsa. Claudio Sterpin ha parlato di una presunta commissione che la donna avrebbe dovuto fare in un negozio di telefonia: secondo il presunto amante, la donna avrebbe potuto incontrare qualcuno che le avrebbe fatto del male. La telefonata di quella mattina tra Lilly e Claudio, sarebbe avvenuta perché la donna avrebbe avvisato l’uomo di fare ritardo in vista del loro incontro, proprio per passare prima nel negozio di telefonia.

