Claudio Sterpin torna in diretta con Mattino Cinque News per parlare dell’omicidio di Liliana Resinovich e del giallo riguardante la sua visita o meno presso il negozio della Wind di Trieste il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Lily e del successivo omicidio.

Parlando con le telecamere di Quarto Grado l’ex titolare del negozio di telefonia ha spiegato di aver visto Claudio Sterpin decisamente agitato quella mattina, avendo sbattuto la porta due volte e quasi in stato confusionale, ed ha anche raccontato che una decina di giorni prima aveva visto sia lui che Liliana Resinovich nel suo negozio, per chiedere una nuova sim card.

Claudio Sterpin smentisce tali parole ed esterna i propri sospetti parlando con il talk di Canale 5: “Lei si è ricordata? Non è da escludere che qualcuno glielo abbia fatto ricordare, che qualcuno l’abbia istruita per bene”.

“E’ venuta fuori dopo 3 anni abbondanti a ricordarsi perfettamente che, primo lei era sola in negozio e invece è una bufala perché lei era alla vetrata del negozio, io l’ho intravisto, ho visto una figura che poteva essere lei con capelli noce chiaro sciolti sulle spalle, mentre mi è venuta incontro una figura di qualche decina di anni più giovane, mora, alla quale io ho chiesto se una donna con le fattezze di Liliana Resinovich fosse entrata quella mattina in negozio”.

“La ragazza mi ha risposto ‘sono stata io ad aprire il negozio alle 9:00, l’orario ufficiale di apertura erano le 9:30 e nessuna persona con queste caratteristiche è entrata nel mio negozio’, al che io me ne sono tornato alla mia macchina, meno di tre minuti totali fra parcheggiare, attraversare la via Battisti, entrare nel negozio, parlare, riuscire, riattraversare la via Battisti, fare 10-12 metri, rientrare in macchina e ripartire, questa è quella mattina”.

Claudio Sterpin aggiunge: “La signora – riferendosi sempre all’ex titolare della Wind – non è da escludere che sia stata indotta a ricordarsi” e se così fosse “sarebbe gravissimo”, aggiunge Federica Panicucci. Claudio Sterpin conferma: “E’ gravissimo che tre anni abbondanti dopo una signora si ricorda di certi particolari che 3 anni fa non ricordava per niente”.

“Ultima cosa, lei si è permessa di dire anche che io in compagnia di Liliana avevo messo piede più volte in quel negozio ed è una bufala stratosferica per non usare altri termini. Io non sono mai entrato in quel negozio ne prima ne dopo di mezzogiorno del 14 dicembre 2021″.

Mattino Cinque News ha mandato in onda anche quanto chiesto dagli inquirenti alla stessa ex titolare del negozio di telefonia di Trieste in merito alla mattina del 14 dicembre 2021 e se avesse mai visto Liliana Resinovich nel suo negozio o una persona comunque esile e di bassa statura.

In quell’occasione le venne mostrata anche la patente di Claudio Sterpin, smentendo di averlo mai visto. A Quarto Grado ha poi raccontato una versione differente, precisando che quando gli inquirenti le erano venuti a fare quelle domande in negozio c’era tanta gente e inoltre la foto mostratagli era piuttosto sgranata, quindi solo dopo è riuscita ad associarla a Claudio Sterpin.

Prima di concludere il blocco su Liliana Resinovich, Mattino Cinque News ha parlato con l’avvocato Antonio Cozza che è il legale di Silvia Radin, la cugina della vittima, che ha svelato un dettaglio molto interessante in merito alla famosa “ultima cena”, quella del 13 dicembre 2021 a casa di amici rumeni, al termine della quale Sebastiano (marito di Lily) avrebbe chiesto due coltelli agli stessi per la sfilettatura del pesce, che potrebbero essere un po’ sospetti: un nuovo punto su cui forse bisognerebbe fare chiarezza.