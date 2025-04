Claudio Sterpin è tornato stamane a parlare del giallo di Liliana Resinovich, ospite del programma di Canale 5, Mattino Cinque News. Il focus era sulla visita alla Wind la mattina del 14 dicembre 2021, quando scomparve Lily, dopo che Quarto Grado ha intervistato l’ex titolare del negozio che ha raccontato di aver visto Claudio Sterpin quella mattina e di averlo visto una decina di giorni prima proprio insieme a Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich, giallo della Wind “Sterpin e Lilly in negozio da me”/ Claudio nega tutto: sta mentendo?

“Nessuna concitazione – dice l’uomo stamane ai microfoni di Canale 5 – io sono entrato quel ragazzo normalmente, senza sbattere alcuna porta, mi è venuta incontro una ragazzina penso, in quanto aveva meno di 30 anni e non era la persona che ha parlato a Quarto Grado (quella di cui sopra ndr), lei era rispetto al bancone del negozio alla mia sinistra dietro una specie di vetrata, il bancone sarà stato lungo 6 o 8 metri. E’ uscita dal bancone che era il posto dove venivano accolti i clienti, le ho spiegato semplicemente, senza sbattere alcuna porta, questa è una bufala tremenda raccontata dalla signora”.

L’ex titolare della Wind spiega infatti di aver visto Claudio Sterpin la mattina della scomparsa di Liliana Resinovich decisamente agitato e avrebbe sbattuto la porta due volte, entrando e uscendo.

“Bisogna chiedere a lei perché dice questa bufala, qualcuno l’ha istruita – aggiunge Claudio Sterpin – è esclusa nella maniera più assoluta che io sia entrato in quel posto nella maniera più sgarbata, non è da me. Io non ero agitato per niente, ero solo in apprensione perchè Liliana doveva venire tre ore prima a casa mia, ma tanto agitato da sembrare come lei dice lo escludo nella maniera più assoluta”.

Anche la visita precedente in tandem: “E’ un’altra bufala, non avevo da fare nessuna operazione di questo tipo. Mi sono intrattenuto in quel posto per meno di tre minuti e la prova è la mia macchina fermata davanti al negozio, quindi tutto questo ambaradam di cui parla questa signora avrebbe richiesto molti più minuti, non tre: avrei dovuto attraversare la strada, entrare il negozio, ricevere la comunicazione di lei che è rimasta sul banco, io l’ho intravista mentre aveva i capelli castano chiari sciolti sulle spalle, la ragazza che ha servito me aveva i capelli cortissimi. A lei chiesi garbatissimamente se una signora con le caratteristiche di Liliana Resinovich si fosse presentata lì, alla risposta negativa io me ne sono andato molto garbatamente e il tutto è durato meno di due minuti perchè la macchina era ferma meno di tre”.

Mattino 5 ha parlato anche con l’avvocato Giuseppe Squitieri, legale di Claudio Sterpin, che sempre in merito all’episodio della Wind ha spiegato: “Lo Sterpin è un signore lucido e molto spontaneo, non c’è regione di dubitare di ciò che dice. Il tema centrale è che comunque lui si sia recato alla Wind. Perché mentirebbe la titolare del negozio? Non so, ma rispetto alla precedente dichiarazione che rese alla polizia il 27 dicembre 2021 ha mutato radicalmente la versione, dicendo che poi gli è venuto in mente, si tratterebbe di una situazione in cui non sarebbe la prima volta che questa persona mentisse o comunque non si ricordasse”.

Claudio Sterpin conclude l’intervista minacciando delle azioni legali: “Ci incontreremo probabilmente, non è escluso in tribunale, questa è una calunnia bella e buona e me una cosa simile in bocca non me la mette nessuno, non una semplice commessa, per tutto il rispetto per le commesse”.

Secondo quanto spiegato dal suo avvocato non sarebbe comunque ancora partita alcuna querela, resta comunque un nuovo giallo nel giallo, perché questa donna si dice certa di aver visto Claudio Sterpin nel suo negozio insieme a Liliana Resinovich, ma l’ex maratoneta smentisce seccamente?