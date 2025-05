Si torna a parlare del giallo di Liliana Resinovich a Mattino 5, il consueto talk mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il focus degli ultimi giorni è sulla famosa vertebra T2, fratturata, della povera Liliana Resinovich. Secondo il preparatore anatomico che ha partecipato alla prima autopsia della donna, sarebbe stato lui a rompere la vertebra, ma i famigliari della vittima sostengono l’esatto opposto, basandosi anche sulle evidenze scientifiche secondo cui quella frattura vi fosse già prima dell’autopsia eseguita l’11 gennaio del 2022.

Perché quindi queste rivelazioni, tra l’altro così tardive, a quasi tre anni e mezzo dal presunto omicidio? Claudio Sterpin è stato incalzato sull’argomento, intervistato da Mattino 5 News, spiegando: “Perché il tecnico avrebbe detto queste cose? Bisogna chiedere a lui, è più che singolare, si aggrega al gruppo di persone che in qualche maniera hanno messo in piedi tutta questa messinscena, perché farlo? Per far finta che fosse stato un suicidio e non un omicidio”.

“Per quale motivo? Io non posso saperlo – ha continuato Claudio Sterpin – bisogna chiederlo a lui, qualcuno gli ha suggerito di dirlo. E’ stato detto un attimo fa che l’8 gennaio del 2022 era già stata trovata già fratturata la vertebra di Liliana Resinovich e lui gliel’ha ri-rotta dopo? E’ tutta una enorme messinscena. Basta sentire quello che ha detto Spina, funzionario della polizia dello stato”.

Mattino Cinque ha parlato proprio con il poliziotto Spina, che ha espresso anch’egli dei dubbi sul preparatore anatomico: “Non si può dire che lui abbia detto questa cosa perché colluso con altre persone, ciò che emerge è una chiara tendenza ad attirare su di se le persone e questo si vede anche sui social (il preparatore ha un canale Youtube ndr), questa dichiarazione – aggiunge – si inserisce con un timing perfetto per spostare l’attenzione delle indagini da un percorso preciso dopo la perizia della dottoressa Cattaneo, questo fa pensare ad una collusione ma non sembrerebbe così”.

In collegamento anche il professor Fortuni, che ha dei dubbi anche sulle dichiarazioni del preparatore circa il fatto che avrebbe sentito un rumore, come una sorta di “crac” nel momento in cui avrebbe rotto la vertebra: “E’ impossibile che questa frattura così minuta causi anche un suono, sarà stata una sua errata percezione”.

Infine Federica Panicucci ha incalzato Claudio Sterpin sui coltelli utilizzati dal preparatore anatomico, come si vede nei suoi filmati, con una chiara allusione a Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich nonché affilatore di coltelli: “Chi affilava i coltelli del preparatore anatomico? Io non posso saperlo – risponde Claudio Sterpin – è lui che lo sa, è chiaro, ha detto talmente tante cose che dica anche questo, dove affilava i coltelli, io non posso saperlo, è lui che lo sa”, ribadisce concludendo.