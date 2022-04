Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin “Impossibile per lei venire nel bosco a dicembre”

Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, è stato intervistato stamane dai microfoni del programma di Canale 5, Mattino5. Federica Panicucci ha incalzato il suo ospite in merito ad alcune recenti dichiarazioni dello stesso: “Perchè il corpo è stato spostato il 30 dicembre? Non ve lo dico, non voglio fare dichiarazioni su questo… probabilmente è successo, e quello che è successo deve venire fuori, io vado in cerca della verità, non ce l’ho in tasca, se la sapessi l’avrei già detta, ma la voglio e la cerco con tutte le mie forze. Lei non può essere venuta qui a suicidarsi…”.

Andrea Costa: “Green pass via dall'1 maggio”/ “Mascherine? Eventi, mezzi e scuole”

La conduttrice ha quindi chiesto a Claudio Sterpin se per caso facesse riferimento ad una telefonata di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, risalente proprio al 30 dicembre scorso: “Di questa telefonata del 30 dicembre di Sebastiano ho sentito parlarne ieri per la prima volta, e anche la storia della corda l’hanno tirata fuori da poco, coincide con combinazione con quello che ha detto quella signora che viene a passeggiare col cane”.

Samantha Migliore “Già sottoposta ad un intervento al seno”/ Legale: “Due anni fa...”

LILIANA RESINOVICH, PARLA CLAUDIO STERPIN: “IL TERRICCIO SULLE SCARPE…”

In ogni caso Claudio Sterpin ha ribadito la sua tesi secondo cui Liliana Resinovich non si sarebbe potuta suicidare nel luogo dove è stato rivenuto il suo cadavere a gennaio, nei boschi di Trieste, in quanto zona troppo impervia da raggiungere: “Venire qui per suicidarsi il 14 dicembre per lei sarebbe stato poco meno che impossibile, è stata trovata qua in mezzo a questi alberi e questo l’ho detto già, sono acacie che hanno ancora adesso spine di due centimetri e la sotto ci sono i rovi, sono rovi di mora selvatica che adesso sono verdi ma erano secchi”.

Stefano Tacconi, come sta dopo aneurisma?/ Figlio Andrea: "Tac ok, sono ore decisive"

Chiusura dedicata al terriccio sotto le suole delle scarpe di Lily, che apparterrebbe proprio alla zona del rinvenimento del cadavere: “Forse c’è andata con le sue gambe – commenta Claudio Sterpin – ma se era depositata bastava portare le scarpe qui, batterle per terra e poi rimetterle. Omicidio premeditato? Ho il mio pensiero ma non posso dirlo, non sarò io a dirlo”.

Caso Lilly, il corpo della donna è stato nascosto in una chiesetta? In diretta a #Mattino5 parla l'amico Claudio pic.twitter.com/EWMZxGsW6k — Mattino5 (@mattino5) April 28, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA