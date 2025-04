Claudio Sterpin è stato intervistato stamane da Storie Italiane nell’ambito delle indagini riguardanti l’omicidio di Liliana Resinovich. Al momento risulta essere solo indagato Sebastiano Visintin, il marito, ma a breve saranno sentite tutte le persone vicine allo stesso, quindi i famigliari, visto che la nuova procura è intenzionata ad indagare a 360 gradi. Negli scorsi giorni è stata sentita Jasmina, albergatrice che accusa Sebastiano, ed è stato sentito anche Eros, l’autotrasportatore che aveva aiutato il marito di Liliana Resinovich a seguito di un piccolo incidente.

Liliana Resinovich, guerra perizie tra consulenti di parte/ Fineschi: "Tesi suicidio senza basi scientifiche"

“Io vedo Sebastiano che in un attimo mi saluta, mette in moto la macchina e poi va via, questo quanto raccontato da Eros – spiega Edoardo Lucarelli, inviato di Storie Italiane – ma Sebastiano invece racconta una storia totalmente differente”.

Claudio Sterpin ha quindi preso la parola precisando: “Con Jasmina ci siamo sentiti, ma questa è una storia di cui stiamo parlando da più di tre anni e siamo ancora qui a parlare per l’ennesima volta degli stessi episodi. Per fortuna la procura è cambiata, altrimenti sarebbe stato inutile riparlarne.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin vs Sebastiano: “Lilly non aveva debiti!”/ E l'avvocato sul video...

LILIANA RESINOVICH, CLAUDIO STERPIN: “MA COME SI E’ SUICIDATA LILY?!”

Claudio Sterpin prosegue: “Questi sono fatti accaduti che dovevano essere accertati dalla procura ma non è stato fatto niente in tre anni e mezzo, è stato fatto un goffo tentativo di far credere che Liliana Resinovich si fosse suicidata, a cui hanno creduto 12 persone in Italia, mentre tutti gli altri sono un po’ intelligenti. Come si è potuta suicidare? In quel posto, quando? Ci sono talmente tante domande che devono trovare una risposta che noi stiamo facendo aria fritta parlando degli episodi successi tre anni fa, siamo in colpevolissimo ritardo, dove era tutta questa gente che ora si interessa il caso, fino a ieri?”.

Omicidio Liliana Resinovich, nuovo giro di sit/ I testimoni vogliono incastrare Sebastiano Visintin!

“Questa cosa non mi fa dormire, adesso non dormo perchè sono arrabbiato verso il mondo per come sono state condotte queste indagini, la procura non ha fatto niente fino al 2024, per fortuna adesso la procura è cambiata, c’è molta più serietà, e vedremo, siamo in attesa. Spero di non essere l’unico in Italia che non lo attendi”.

LILIANA RESINOVICH, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI CLAUDIO STERPIN

Squitieri, avvocato di Claudio Sterpin ospite negli studi di Storie Italiane, aggiunge: “Il suo è uno sfogo, dice che è meglio tardi che mai”. E ancora: “E’ importante il fatto che esistessero alcuni attriti all’interno della coppia ed è su questo che la procura si deve inserire. Noi stiamo cercando di creare alcuni spunti investigati per trovare la verità per cui si è speso completamente Claudio Sterpin, dal primo momento”.

“Ricordiamo – ha aggiunto il legale dell’amico speciale di Liliana Resinovich – che lui si è recato sin dal primo giorno dalla polizia mettendo in allarme tutti. Lui propende e pretende la verità, ed è per questo che si è sfogato, poi cosa sia successo veramente per quanto riguarda Jasmina al momento è all’attenzione della procura. Il dato importante resta che traspare una vera e propria incomprensione fra Liliana Resinovich e Sebastiano”.

LILIANA RESINOVICH, PER MASSIMO LUGLI: “NON C’E’ NIENTE CONTRO SEBASTIANO!”

Massimo Lugli, anch’egli ospite di Storie, non sembra però d’accordo: “Questa è tutta aria fritta, ma di cosa stiamo parlando? Datemi uno straccio di prova che Sebastiano fosse sulla scena del crimine!”. Secondo Squitieri però, “Quando non esiste la cosiddetta pistola fumante, incidono questi elementi che vanno comunque a contrastare su quanto si diceva sul rapporto idilliaco fra Liliana e Sebastiano: andiamo a verificare il contesto a 360 gradi che potrebbe incidere e farci comprendere altre situazioni”.

Storie Italiane ha potuto parlare anche con Sara Capoccitti, un’analista forense (non incaricata da nessuno) che mette in dubbio il fatto che quella inquadrata dalle telecamere di sicurezza sia Liliana Resinovich: “Non ci sono certezze biometriche che sia lei e non abbiamo la certezza che sia sempre la stessa persona quella che cammina. Ci sono delle tessere del puzzle che non tornano e non possiamo forzarle per creare una dinamica degli eventi più coerenti”.

LILIANA RESINOVICH, SARA CAPOCCITTI: “QUEL VIDEO NON CI REGALA CERTEZZE”

E ancora: “Non significa che sia una sosia o sia certamente lei, io comunque sono un tecnico non un criminalista quindi non formulo ipotesi, spiego solo i dati. Formulare ipotesi senza prima spiegare i punti critici è un qualcosa che può ledere l’indagine. Nel mio lavoro cerco i dati che sono sicuri e i dati che sono delle ipotesi, e preso da solo il dato video di Liliana Resinovich non ha una valenza probatoria, non possiamo fondare una indagine su questo filmato, non ci dà certezze”.

Claudio Sterpin, sembra dare ragione alla tecnica: “Quella donna potrebbe essere Liliana ma potrebbe essere anche non lei. Ci sono incongruenze sui calzoni, la scarpa troppo lunga, il giubbotto… sono emerse diverse particolarità che non sono state viste o forse non si è voluto vederle. Questo video deve essere controllato con molta più attenzione: non c’è la certezza che sia lei o meno, una strada va presa”.

Per l’esperta: “Serve l’integrazione di altri dati, provenienti ad esempio da dispositivi, questo video da solo non basta”. L’avvocato Squitieri precisa: “Che quel video non dimostra che quella sia inconfutabilmente Liliana Resinovich e ciò apre a scenari diversi, visto che provoca confusione”. Lugli però interviene: “Per la procura quella donna è Liliana Resinovich e poi c’è la testimonianza di una donna di quella mattina, questa è aria fritta, andando avanti così non arriveremo da nessuna parte”.

L’avvocato Squitieri conclude che: “L’indagine della Capociti ci suggerisce una riflessione, ovvero, che Liliana quel giorno sia uscita senza i telefoni, senza il portafogli, senza il green pass, senza niente: non si fanno 4 o 500 metri senza nulla addosso. E poi si vede una borsa a tracollo, dentro quella borsa cosa c’è. Quindi quel filmato è importante perchè se non fosse lei allora cambia tutto”.

Claudio Sterpin chiosa così: “Sto male, il morale non aiuta, ma bisogna resistere, motivo per cui resisteremo. Io sono fiducioso che la verità verrà prima o poi a galla, non può non avvenire, l’aspettiamo ma io non ho tanto tempo, mi sono invecchiato di molti anni negli ultimi 3, 20 anni in 3, chi mi conosce lo vede. Per me questo fatto è stato un cataclisma, non è solo la morte di una persona, e come quando Mosè che ha trovate le acque chiuse in Egitto”.